Bill Gates admite ante el Congreso que fue un error relacionarse con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró este miércoles ante un comité del Congreso de Estados Unidos que nunca tuvo conocimiento de actividades criminales por parte de Jeffrey Epstein y admitió que relacionarse con el financiero fue un error del que se arrepiente.

“Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar”, afirmó Gates en un testimonio preparado para una audiencia celebrada a puerta cerrada y difundido posteriormente en su página web.

El empresario sostuvo que, con la información que conoce actualmente, ninguna posible contribución económica o apoyo a proyectos filantrópicos justificaba mantener contacto con Epstein.

Gates niega haber visto conductas delictivas

Durante su declaración, Gates insistió en que jamás observó señales que le hicieran sospechar de las actividades ilícitas del financiero.

“Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas”, aseguró.

También rechazó cualquier vínculo con algunas de las propiedades más conocidas del delincuente sexual.

“Jamás fui a su isla, a su rancho ni a su residencia de Florida. Nunca he victimizado a nadie”, declaró.

Según explicó, Epstein intentó proyectar una imagen de legitimidad mediante sus contactos con figuras influyentes y respetadas, algo que ahora considera evidente al revisar lo ocurrido.

“Ahora veo que él buscaba construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo”, afirmó.

Cómo comenzó la relación

Gates relató que conoció a Epstein en 2011 a través de personas vinculadas a los ámbitos profesional y filantrópico.

De acuerdo con su versión, el financiero sostenía que podía movilizar miles de millones de dólares para iniciativas relacionadas con la salud global, lo que motivó los primeros encuentros.

El fundador de Microsoft detalló que mantuvo tres reuniones con Epstein en 2011 y otras dos en 2012. Posteriormente, las conversaciones continuaron durante 2013 y 2014.

Sin embargo, afirmó que la relación terminó en diciembre de 2014, varios años antes de que nuevas investigaciones periodísticas y documentos judiciales revelaran públicamente la magnitud de los delitos cometidos por Epstein.

“He aprendido una lección importante”

Gates aprovechó su comparecencia para señalar que la experiencia modificó su forma de relacionarse con otras personas.

“He aprendido una lección importante y ahora soy mucho más cauteloso respecto a con quién me relaciono”, afirmó.

El magnate tecnológico también expresó apoyo a la labor del comité legislativo encargado de revisar aspectos del caso y manifestó su deseo de que las víctimas de Epstein obtengan justicia.

La audiencia forma parte de la investigación que desarrolla el Congreso estadounidense tras la publicación de cientos de miles de documentos relacionados con el caso por parte del Departamento de Justicia.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Juez desestima demanda de Michael Wolff contra Melania Trump en disputa por declaraciones sobre Epstein

• Un juez estadounidense expone un presunto escrito de Jeffrey Epstein sobre su suicidio

• Pam Bondi desafía al Congreso y no comparecerá por el caso Epstein