Con fiebre mundialista Mamdani lanza tarjetas amarillas y rojas para que todos conozcan sus derechos

Este miércoles se dará inicio a la Copa mundial de fútbol, con el partido entre México y Sudáfrica, y aprovechando la fiebre mundialista, la administración municipal de la Ciudad de Nueva York acaba de lanzar el llamado “Kit de Árbitro de la Copa del Mundo de NYC”, con el que busca que inmigrantes, turistas y trabajadores conozcan sus derechos.

Así lo anunció el alcalde, Zohran Mamdani, quien explicó que el nuevo recurso, que cuenta con tarjetas “amarillas” y “rojas” de fútbol, que serán distribuidas en zonas comerciales, eventos deportivos y bibliotecas.

Las tarjetas contarán con información sobre derechos a consumidores, trabajadores, inmigrantes y también educará a los neoyorquinos sobre sus derechos en caso de interactuar con ICE, al igual que revelará información sobre líneas de ayuda seguras y confidenciales.

Todo el material que es parte de una inversión de $130,000, están traducidas al español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu, francés y wólof.

“La Copa del Mundo es un momento en el que personas de todo el mundo se reúnen gracias a su pasión compartida por el fútbol. No toleraremos a quienes quieran aprovechar el torneo para sacar partido de los neoyorquinos, ya sea mediante prácticas comerciales engañosas, violaciones de nuestras leyes laborales u otras formas de explotación”, aseguró el mandatario local. “Nuestra administración lanza esta campaña intensiva para asegurar que tanto los neoyorquinos como los visitantes conozcan sus derechos y sepan que estamos preparados para hacer cumplir la ley”.

El burgomaestre recalcó que las tarjetas del “Kit de Árbitro de la Copa del Mundo”, ofrecerán información sencilla y accesible “para garantizar que trabajadores, consumidores, visitantes y neoyorquinos inmigrantes conozcan sus derechos”.

La vicealcaldesa de Justicia Económica de la Gran Manzana, Julie Su, recalcó que los eventos alrededor de la Copa Mundial harán que en los cinco condados miles de trabajadores hoteleros, taxistas, empleados de estadios se sumen a actividades y urge que conozcan los derechos que tienen.

“Muchos de estos trabajadores son inmigrantes, y tenemos la responsabilidad de garantizar que conozcan sus derechos como trabajadores, consumidores e inmigrantes neoyorquinos”, dijo la funcionaria.

La comisionada de la Oficina del Alcalde para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género, Saloni Sethi, manifestó también que los grandes eventos deportivos pueden generar condiciones en las que los trabajadores, los visitantes y los miembros vulnerables de la comunidad se enfrenten a mayores riesgos, como la trata de personas y la explotación laboral, por lo que urgió a que todos se informen.

“Como neoyorquinos, compartimos la responsabilidad de mantener seguras a nuestras comunidades y garantizar que los trabajadores del sector servicios sean tratados con respeto. Los servicios son gratuitos, confidenciales y están disponibles para todos, independientemente de su estatus migratorio”, dijo la Comisionada.

“Cualquier persona que sufra o presencie casos de trata o acoso puede comunicarse con la línea de ayuda ‘Hope Hotline’ de la ciudad de Nueva York, disponible las 24 horas, llamando al 1-800-621-HOPE (4673) para hablar con un especialista en asistencia”, agregó.

La comisionada de la Oficina de la Alcaldía para asuntos del inmigrante, Faiza N. Ali, insistió en que la Gran Manzana garantiza que a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, se le respeten sus derechos.

“Mientras la Ciudad de Nueva York recibe a visitantes de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, queremos que cada inmigrante neoyorquino y cada viajero cuente con los recursos necesarios para mantenerse seguro, informado y respaldado”, dijo la funcionaria. “Sin importar de dónde vengan o qué idioma hablen, la administración Mamdani mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas sean bienvenidas y estén empoderadas para conocer sus derechos durante este torneo mundial y más allá”.

Samuel A.A. Levine, comisionado del Departamento del Consumidor y Protección Laboral, destacó que durante los próximos días la meta será lograr que todo trabajador conozca sus derechos, los ejerza y sepa a dónde cudir cuando son vulnerados.

“A medida que la ciudad de Nueva York se prepara para recibir a millones de visitantes para la Copa Mundial de la FIFA, nos aseguramos de que los trabajadores conozcan sus derechos y las protecciones a su disposición. Y durante las próximas seis semanas, acudiremos directamente a donde están los trabajadores”, dijo Levine.

“Estaremos en centros de transporte, corredores comerciales y otros lugares de gran afluencia en toda la ciudad para compartir información sobre las protecciones laborales y conectar a los neoyorquinos con diversos recursos”, concluyó.