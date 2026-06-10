Dayanara Torres, Jacqueline Bracamontes, Ximena Duque y Alejandra Espinoza se unen a una noble causa para combatir el hambre

El índice de pobreza aumenta cada vez más a nivel global y, en lo que respecta al verano en Estados Unidos, muchas familias se ven afectadas. Por lo tanto, varias personalidades públicas latinoamericanas se unieron para llevar a cabo el proyecto “No Kid Hungry” con el objetivo de ayudar a las familias de forma gratuita.

Entre estas personalidades destacan las artistas: las actrices Ximena Duque, Alejandra Espinoza, Jacqueline Bracamontes y la exreina de belleza Dayanara Torres. Mientras que la reconocida chef y presentadora Lorena García también será parte del proyecto benéfico en el que esperan ayudar a miles de niños. Esta información, según el portal Hola.com.

¿De qué trata “No Kid Hungry”?

“No Kid Hungry” es una campaña nacional enfocada en erradicar el hambre infantil en Estados Unidos. Se enfoca principalmente en el verano y en este esperan conectar a un gran número de familias latinas para que puedan tener acceso a alimentos de forma gratuita.

Este servicio se podrá solicitar a través de la página web NoKidHungry.org/Ayuda y consta de $120, el cual está disponible en 38 estados y cinco territorios de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

La misión de las personalidades que apoyan la noble causa es no solamente brindar su aporte económico, sino ayudar también a dar a conocer el programa, debido a que la mayoría de las fundaciones caritativas no son conocidas por personas con ingresos bajos.

¿Por qué es una campaña que se activa en el verano?

Este método de ayuda se activa solamente en el verano, debido a que es la fecha en la que los niños salen de vacaciones del colegio y no tienen acceso a comidas de forma gratuita o a un bajo costo.

De acuerdo al portal, el 87% de los niños que reciben alimentos gratuitos en las escuelas no tienen el acceso a ese tipo de alimentos durante el verano, y allí se basaron estas y otras artistas que están apoyando el proyecto benéfico.

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