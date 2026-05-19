Daddy Yankee, Dayanara Torres y Anthony Ramos entre los boricuas homenajeados como parte de la parada puertorriqueña 69 en NYC

NUEVA YORK – El reguetonero Daddy Yankee, la exMiss Universo Dayanara Torres y el actor y músico Nuyorican Anthony Ramos se encuentran este año en la lista de los principales homenajeados como parte de la edición 69 del Desfile Nacional Puertorriqueño en la Gran Manzana.

La Junta de Directores del Desfile Nacional Puertorriqueño (NPRDP), entidad que organiza anualmente el evento, hizo el anuncio este martes.

Daddy Yankee, conocido por éxitos como “Gasolina” y “Despacito” (junto a Luis Fonsi), fue nombrado “Gran Mariscal” por ser pionero del género y elevar esa música a escenarios internacionales.

El nombramiento del reguetonero, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, se dio tras haber sido reconocido como “Persona del Año 2026” por la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammys).

Torres, conductora del programa La Mesa Caliente de Telemundo y de El Show de Enrique Santos, será reconocida como la “Reina del Desfile”.

Desde que ganó la corona de la mujer más bella del mundo en el 1993, ha crecido en los escenarios para convertirse en presentadora de televisión y actriz.

El parte de prensa de la entidad identificó a Torres como una “filántropa comprometida”, que ha respaldado durante décadas a numerosas organizaciones. La modelo también simboliza la resiliencia boricua, ya que logró vencer un cáncer en la piel en etapa tres y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

A estos dos talentosos boricuas, se unirá como “Rey del Desfile” Ramos, nacido y criado en Buswick, Brooklyn.

El actor y músico Anthony Ramos es uno de los homenajeados como parte del desfile boricua de NYC este año. (AP : Evan Agostini/Invision)

El también bailarín y cantante inició su carrera en Broadway hasta lograr papeles protagónicos en cine y televisión.

“Ramos se ha consolidado como uno de los talentos puertorriqueños más dinámicos de Hollywood y una voz importante en favor de la representación latina en el entretenimiento”, lee el comunicado.

Ramos es conocido por su participación en el musical “Hamilton” y sus interpretaciones en “In the Heights” y “Twisters”.

Otra figura de la díáspora en NY que será reconocida en la edición de este año del festival es la congresista Nydia Velázquez. La NPRDP destacará la trayectoria de la representante, quien anunció, a finales del año pasado, que no aspirará a la relección.

Velázquez, que representa el distrito 7, fue la primera mujer boricua electa al Congreso.

El trompetista, compositor y educador Charlie Sepúlveda también figura en la lista de homenajeados por su extensa carrera en los escenarios. El músico de Latin Jazz, nació en El Bronx, estudió en New York City College y fue profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

“Somos Más Que 100×35

La parada en la Quinta Avenida de Nueva York es la fiesta cultural más grande de los boricuas en la ciudad y a nivel nacional.

Este año, el lema es “Somos Más Que 100×35” para remarcar en las contribuciones de los puertorriqueños dentro y fuera del archipiélago y en todos los ámbitos del quehacer humano. El “100×35” se refiere a las dimensiones de la isla en millas.

“Más que un lema, ‘Somos Más Que 100×35’ afirma que la influencia puertorriqueña trasciende cualquier dimensión geográfica. Aunque Puerto Rico mide apenas 100 por 35 millas, los puertorriqueños alrededor del mundo continúan impactando la cultura, la música, los deportes, el entretenimiento, la política, los negocios y la sociedad a través de generaciones de excelencia, resiliencia, creatividad y orgullo”, explicó NPRDP sobre la idea detrás del lema. Cada año, los organizadores del desfile rinden un homenaje especial a un municipio. Este año corresponde a Vega Baja, ubicado en la zona norte central.

El destaque se dará como preámbulo a la celebración de los 250 años de la fundación del pueblo.

El alcalde Marcos Cruz Molina recibió con “emoción y orgullo” el anuncio.

“Este reconocimiento nos llena de satisfacción porque representa nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente trabajadora y el gran legado que los vegabajeños han dejado dentro y fuera de Puerto Rico. Estamos emocionados por llegar con nuestra delegación (más de 500 personas) para celebrar junto a miles de puertorriqueños y vegabajeños que residen en Nueva York”, expuso el alcalde.

Añadió: “Hoy también celebramos que el nombre de Vega Baja trasciende fronteras a través de sus hijos e hijas destacados, quienes han dejado huellas imborrables en distintas áreas del quehacer mundial, como Roberto Sierra, compositor puertorriqueño de música clásica contemporánea; Iván Rodríguez, Salón de la Fama del béisbol; Ricky Martínez, campeón mundial de boxeo; Bad Bunny, reconocido artista internacional; Juan Igor González, pelotero; Juan Tizol, jazzista; entre otros grandes talentos que nos llenan de orgullo y representan lo mejor de nuestra tierra”.

En cuanto a estados, el homenaje lo recibirá Nueva Jersey, donde reside aproximadamente medio millón de boricuas.

Lillian Rodríguez López, presidenta de la Junta Directiva del NPRDP, indicó que la selección refleja el espíritu del tema de este año.

“Cada uno representa el talento, la determinación, la creatividad y el orgullo cultural que continúan elevando a las comunidades puertorriqueñas alrededor del mundo. Juntos demuestran que el impacto puertorriqueño va mucho más allá del tamaño de nuestra isla”, compartió.

El desfile recorrerá la popular avenida de la Ciudad de Nueva York el domingo 14 de junio a partir de las 12 p.m.

Otras figuras que serán reconocidas en el desfile puertorriqueño número 69 son:

Embajadores:

Elizardo Castro – escritor, comediante y narrador,

Lilibeth Torres – fundadora de Boricuaverse, colectivo de cosplay

Lila Nikole – diseñadora de vestuario y trajes de baño

Papo Vázquez – trombonista, compositor, arreglista y director musical

“Hijo de Borinquen” (Iván Clemente) – chef, autor y activista

Orgullo Puertorriqueño:

Los Rivas – familia multigeneracional de músicos salseros compuesta por Jerry Rivas, Jerry Rivas Jr., Gerardo Rivas y Gerardo Gabriel Rivas

Atletas del Año:

José e Irad Ortiz – jinetes ganadores de la primera y segunda posición, respectivamente, en la edición 152 del Kentucky Derby, una de las carreras hípicas más importantes del mundo.

Influencer del Año:

Word Life (Facts is Facts) – creador de contenido

Estrellas en Ascenso:

Camila Colón – intérprete de salsa

Milton Dávila Jr. – prodigio de la guitarra clásica

Trailblazer:

JJ González – primer afroboricua reportero de noticias televisivas en Nueva York

Servicio Comunitario:

Comité Noviembre y su líder Teresa Santiago. La organización con sede en NY se dedica a preservar la herencia puertorriqueña. La entidad sin fines de lucro fundada en 1987 conmemora y celebra las contribuciones de los puertorriqueños en EE.UU.

El próximo 14 de junio, a partir de las 12 p.m., el Desfile Nacional Puertorriqueño recorrerá la Quinta Avenida entre las calles 44 y 79 de Manhattan. Para la actividad, una de las mayores celebraciones culturales en el país, se espera la asistencia de un millón de personas.

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