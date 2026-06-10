¿Donas por $2 para el Mundial 2026? Krispy Kreme se lo juega todo este fin de semana

A pocas horas del pitazo inicial de la Copa Mundial 2026, las cadenas de comida rápida comienzan a ofrecer promociones especiales para que los fanáticos disfruten de los partidos con sus bebidas, comidas y postres preferidos con un descuento especial. Tal es el caso de Krispy Kreme, que no solo lanza la nueva colección Match Day Dozen inspirada en el fútbol, sino que, solo por este fin de semana, te permite llevar una docena adicional por $2.

Del 11 al 14 de junio, los clientes en Estados Unidos podrán pedir la Docena del Día del Partido, inspirada en el fútbol, con dos nuevos sabores —uno de crema y galletas, y otro de vainilla—, además de la icónica glaseada y la de chocolate. Los compradores recibirán un insentivo adicional para llevarse una segunda docena.

¿Cómo conseguir donas extras?

La nueva colección Match Day Dozen de Krispy Kreme combina la icónica receta original con diseños inspirados en la Copa Mundial 2026. Crédito: Business Wire | Cortesía

La promoción consiste en que cada cliente que compre cualquier docena o paquete de 16 Minis, de jueves a domingo en las tiendas participantes de Krispy Kreme, recibirá una docena de Original Glazed por solo $2.

Además, los miembros de Krispy Kreme Rewards que compren una docena durante el fin de semana estarán participando automáticamente en el sorteo de una camiseta con diseño exclusivo de la marca.

La colección Match Day de Krispy Kreme incluye:

Dona Kickoff: Una nueva dona rellena de Cookies & Kreme™ , con un vibrante glaseado verde sabor a masa de galleta, decorada con líneas glaseadas en alusión a un campo de fútbol y un balón .

Una nueva dona rellena de , con un vibrante glaseado verde sabor a masa de galleta, decorada con líneas glaseadas en alusión a un . Dona Arcoíris de Fútbol: Una dona Original Glazed con un suave glaseado con sabor a vainilla , espolvoreada con grageas de colores y coronada con un trozo de azúcar en forma de balón de fútbol volador.

Una dona con un suave , espolvoreada con grageas de colores y coronada con un trozo de azúcar en forma de balón de fútbol volador. Los favoritos de siempre: En la colección no faltan los clásicos más pedidos por los fanáticos, la Original Glazed® y la Chocolate Iced with Sprinkles.

Alison Holder, directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, explica que la nueva colección Match Day Dozen fue diseñada para darle “un toque especial de diversión, sabor y color a cada encuentro”.

“El fútbol une a la gente como ningún otro deporte, y los aficionados están deseosos de compartir la emoción”, afirmó.

Dónde comprar las donas en promoción

Krispy Kreme cuenta con una amplia red de tiendas en los Estados Unidos que venden las donas recién hechas, haciendo honor a uno de sus pilares fundamentales: la frescura. Los clientes que deseen adquirirlas pueden hacerlo por unidades, media docena o la caja con la docena completa.

Las opciones de compra son variadas, ya que se puede elegir la colección preseleccionada o armar la caja al gusto con sus sabores preferidos directamente en las tiendas físicas o a través de la aplicación en línea. También se puede reservar la docena en su formato exclusivo para catering mediante el sitio web oficial de la marca.

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