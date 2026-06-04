“La casita” de Bad Bunny suma nueva polémica tras discusión de dos mujeres

La gira mundial de Bad Bunny “Debí Tirar Más Fotos”, como se esperaba, está siendo un éxito total. No obstante, su llegada a España ha traído consigo varias polémicas que no van ligadas al espectáculo de manera directa, pero sí a su famosa “casita”.

Primero fueron los comentarios de los seguidores del “Conejo Malo”, que se acrecentaron acusando la práctica de la división de las clases sociales en su “casita”, debido a que ingresan solamente personalidades reconocidas, en su mayoría. Aunado a eso, recibió una demanda de más de cinco millones de dólares de un boricua que afirma que “la casita” es una copia exacta de su casa, sin su consentimiento y ahora, dos mujeres protagonizaron una discusión en medio del show del reguetonero.

Discusión que protagoniza la influencer Lola Lolita se hace viral

Luego de su presentación el 2 de junio en el estadio Metropolitano de la ciudad de Madrid, se hizo viral una discusión entre la influencer Lola Moreno, conocida en las redes como Lola Lolita, y otra chica en medio de “la casita” mientras transcurría el show del boricua.

A pesar de que la influencer no comentó nada inicialmente, después del alcance del video, dio su versión de los hechos, afirmando que la chica con la que tuvo la diferencia la estaba empujando a ella y a sus amigos para quedar en la parte de enfrente de “la casita” y tener mayor exposición. Por esa razón, tuvieron un intercambio de palabras que quedó registrado.

“Yo le digo: ‘Si me vas a pegar otro empujón, voy a llamar a seguridad y le voy a decir. Yo estoy muy tranquila, disfrutando, y no quiero que una persona como tú venga a pegarme empujones a mí, a mi hermana, a todo el mundo´”, indicó Lolita que le dijo a la chica con la que tuvo la situación incómoda, a través de un video publicado en su plataforma de TikTok y compartido por Javier Hoyos.

¿Bad Bunny vio la discusión?

En sus declaraciones, Lola Lolita afirma que Bad Bunny se percató del percance y se encargó de que no se repitiera en la presentación de ayer, indicando a seguridad reducir la cantidad de personas dentro de “la casita” y alabó el trabajo del equipo del “Conejo Malo”.

La influencer española asistió nuevamente al espectáculo este miércoles y lo vivió desde una zona lateral donde solamente parecía estar parte del equipo y los DJs. Por medio de los videos que emitió, aparentemente la pasó mucho mejor que el día anterior, cuando estuvo dentro de la casita, aunque otro factor es que no pudieron documentar nada en “la casita”.

Lo cierto es que el puertorriqueño sigue “rompiendo” con sus presentaciones en Europa, pero su “casita” ha dado mucho de qué hablar en los días recientes.

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