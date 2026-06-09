Netflix revela al primer Scooby-Doo real en “Scooby-Doo: Origins”

Más de cinco décadas después de su debut en televisión, Scooby-Doo está a punto de protagonizar una transformación que pocos imaginaban. Netflix presentó el primer adelanto de “Scooby-Doo: Origins”, una nueva serie de acción real que no sólo va a revivir los comienzos de la pandilla más famosa de la animación, sino que además introduce una novedad histórica para la franquicia.

Por primera vez, el inseparable compañero de Shaggy será interpretado por un perro Gran Danés real y no mediante animación o efectos digitales, una decisión que ya está generando críticas y debates entre los seguidores del universo creado en 1969.

La plataforma confirmó que la serie llegará en 2027 y mostró las primeras imágenes de una producción que apuesta por una atmósfera más cercana al suspenso juvenil, sin abandonar los ingredientes clásicos que hicieron popular a la franquicia.

El misterio que lo cambió todo

La historia será una precuela y llevará a los espectadores hasta el último verano de campamento de los protagonistas. Allí comienza una aventura que terminará marcando el nacimiento de Misterio a la Orden.

Todo arranca cuando Shaggy, interpretado por Tanner Hagen, y Daphne, encarnada por Mckenna Grace, encuentran a un cachorro perdido que parece estar relacionado con un asesinato rodeado de elementos sobrenaturales.

La investigación pronto suma a Velma Dinkley, interpretada por Abby Ryder Fortson, conocida por dar vida a Cassie Lang en películas de Marvel, y a Fred Jones, personaje que estará a cargo de Maxwell Jenkins.

Netflix describe a Fred como “el chico nuevo, extraño, pero atractivo”, una versión que promete aportar una dinámica diferente al grupo, mientras cada uno enfrenta secretos personales y descubre en quién puede confiar.

Un campamento, un crimen y el primer Scooby real

El entorno de un campamento de verano aislado, los bosques y la sensación de incertidumbre permiten construir una historia más cercana al terror juvenil, algo que el primer tráiler ya deja entrever.

Uno de los momentos más comentados del avance muestra a Scooby corriendo por un bosque durante la noche. La secuencia presenta oficialmente al perro real que asumirá el papel del personaje, una apuesta que rompe con las versiones cinematográficas y televisivas más recientes, donde predominaban las soluciones digitales.

Detrás del proyecto se encuentra un equipo con experiencia en producciones de ciencia ficción, aventura y misterio. Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, conocidos por sus trabajos en “Cowboy Bebop” y “Zoo”, ejercerán como showrunners y guionistas principales.

Junto a ellos participan André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson bajo el sello de Midnight Radio. Además, la producción cuenta con Greg Berlanti, uno de los nombres más influyentes de la televisión estadounidense en los últimos años.

La dirección del episodio inaugural estará a cargo de Toby Haynes, quien tendrá la tarea de presentar una nueva versión de personajes que han acompañado a varias generaciones y que ahora regresan para contar la historia que nunca se había visto: el momento exacto en que comenzó la amistad entre Scooby, Shaggy, Daphne, Velma y Fred.

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