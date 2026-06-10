“La Casa de los Famosos 6”: Horacio Pancheri es el segundo finalista que es eliminado

Este jueves se conocerá el ganador de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos“. No obstante, cada día de la semana habrá un eliminado y este martes, quien se llevó el desafortunio fue Horacio Pancheri, quien quedó como séptimo finalista.

Esta se convirtió en la segunda baja consecutiva para los “guerreros de la luz” después de que Curvy fuera la primera eliminada de esta semana decisiva, algo que ha dejado devastados a los otros tres pertenecientes a este grupo que quedan en carrera por el premio mayor: Josh Martínez, Celinee Santos y Luis Coronel.

Esto dice Horacio Pancheri tras irse de “La Casa de los Famosos”

“Muy contento de haber participado en esta experiencia maravillosa y única para mí“, comentó inicialmente Horacio, quien destacó que no pensaba que se iría todavía a su casa. “Estoy triste por la salida; no pensé que iba a salir ahora, pero los tiempos de Dios son perfectos y me llevó lo mejor”.

Horacio reconoció que siempre está la misión de llegar lo más lejos posible y ganar, como buen competidor. Por ende, resulta frustrante irse a dos días para la gran final de la competencia. “Luché tantos días para llegar hasta el 115 y llevarme el maletín. Salí en séptimo y estoy un poquito bajoneado“.

Para concluir, Horacio resaltó: “No me arrepiento de nada, jugué con mis valores, principios, nobleza, lealtad y mi forma de proteger. Dejé el 100% en todo”.

Estos son los seis participantes que siguen con vida

Celinee Santos

Stefano Piccioni

Luis Coronel

Yoridan Martínez

Josh Martínez

Fabio Agostini.

Uno de esos seis nombres se despedirá esta noche del reality y quedarán los cinco que llegarán a la noche final, la cual será este jueves, 11 de junio.

Hasta el momento, hay tres espartanos y tres guerreros, pero solo uno de ellos se quedará con el premio de los $200.000.

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