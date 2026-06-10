Mamdani aún puede hacer las paces con liderato puertorriqueño en NY pese a polémica por cambio de recepción en Gracie Mansion

NUEVA YORK – El cambio de la recepción boricua en Gracie Mansion en anticipo a la parada puertorriqueña de Nueva York el domingo próximo reveló la aparente falta de comunicación dentro de la Administración que encabeza el alcalde Zohran Mamdani, al tiempo que confirmó el poder que sigue teniendo la diáspora al momento de defender sus aportaciones a la ciudad.

Así lo analizaron dos representantes de la comunidad boricua en la Gran Manzana que son expertos en política local a poco para que este viernes a eso de las 12:00 p.m. se realice un almuerzo en la residencia del alcalde, también llamada la “Casa del Pueblo”, según indicó a El Diario la portavoz de medios hispanos de la Alcaldía, Ivonne Rodríguez.

Para Eli Valentín, columnista de origen puertorriqueño, la decepción del liderato boricua es proporcional a más de un siglo de contribuciones de los miembros de la comunidad.

“Me sentí medio decepcionado por el hecho de que esta recepción ha sido una celebración que se ha llevado en Gracie por décadas y, por supuesto, es un reconocimiento de la importancia de la comunidad puertorriqueña, de nuestra historia en esta ciudad. Llevamos más de 100 años y somos el fundamento para el desarrollo de la política latina de NY. La historia de la política latina en NY es esencialmente la historia de la política puertorriqueña en NY. Esta celebración siempre se hizo con el intento de honrar nuestra comunidad. Por eso me sentí decepcionado”, expresó en entrevista con El Diario el fundador de Institute of Latino Politics and Policy.

Valentín argumentó que la postura pública de la Administración se alejó del discurso de líder de “pueblo” que ha asumido el alcalde.

“A Mamdani se le reconoce como una persona de pueblo. Creo que, si él hubiera celebrado algo dentro de vecindarios puertorriqueños, por ejemplo; traer la celebración al pueblo, no a Gracie Mansion, yo creo que él pudo haber honrado y celebrado nuestra comunidad. Número dos: él lo pudo haber hecho de una manera que aplica a su estilo”, consideró.

“O sea, ¿que esto de cambiar el evento a uno tipo desayuno o almuerzo no honra el mensaje de Mamdani?”, indagamos.

“No lo honra como se debe de honrar, no lo honra como se debe de honrar. Así lo pondría”, respondió el autor de “Politicking in the Barrio: Essays on Latino Politics in New York”.

“También se habla de que hay mensajes encontrados. Por un lado, personal de Mamdani dijo una cosa en un email (que se cancelaba el evento) y por el otro salieron funcionarios diciendo que no era así. ¿Aquí entonces hay un problema de comunicación y de cómo se lleva la información públicamente?”, continuamos.

“Lo que esto enseña es que la Administración de Mamdani reconoció después del hecho que ellos tomaron una decisión muy mala; reconocieron que nuestra comunidad está muy activa y que tomamos esto en serio. Yo creo que la respuesta, quizás, tomó a la Administración por sorpresa y ahora quieren hacer un desayuno. Para mí eso demuestra que están reconociendo que cometieron un error. Como una estrategia de comunicación lo están manejando de una manera horrible, porque parece que son deshonestos, porque, por una parte, dicen una cosa y luego otra. Parece que están siendo deshonestos. Y en vez de, por lo menos, aceptar que cometieron un error y decir, ‘sí, cometimos un error, pero queremos rectificar la situación’, no lo han hecho”, abundó Valentín.

Al experto en política hispana en NY el argumento de que no fue una cancelación no le hace sentido.

“No es lo mismo (una recepción y un almuerzo) y esta celebración se hizo después de las quejas del liderato puertorriqueño en esta ciudad. En el primer anuncio que hizo un latino de la Administración de Mamdani, el de la Oficina del Alcalde para la Participación Masiva en Brooklyn, él (Alvaro López) dijo que el alcalde le iba a prestar atención a celebrar la herencia puertorriqueña en la parada, pero nunca, nunca, él mencionó que iban a hacer algo (aparte). Eso se hizo después que el liderato puertorriqueño se revolcó. Y ese es el asunto aquí, que ellos pueden decir que nunca se canceló, pero se canceló como se ha celebrado esto antes. Pero también ellos le agregaron este almuerzo después de las quejas”, analizó.

Otra fuente de este periódico que pidió que no se le identificara porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema coincidió con Valentín en que parte del fallo de la Administración fue que no supo comunicar los cambios.

“Lo que pesa más para mí es la falta de comunicación, porque, si se decidió, y yo creo que eso está ya claro, que la manera en que esa recepción se ha dado por más de 35 años no se iba a dar de la misma manera, que es de noche, en la casa del alcalde, que es la Casa del Pueblo, eso se canceló…resulta que se divulgó públicamente de una manera que no se esperaba…Cuando eso se divulgó al público y la gente empezó a preguntar y a ponerse molesta, ahí es donde tenía que responder la oficina del alcalde. Eso es falta de comunicación”, declaró la persona quien ha asistido en varias ocasiones al evento.

A juicio de la fuente, un anuncio de esta índole se debió hacer a nivel de Ciudad y de manera uniforme.

“Si iba a haber un cambio drástico de una tradición, de un evento que tiene gran importancia y simbolismo en la comunidad puertorriqueña que se iba a alterar de esa manera no hubo ningún anuncio, ningún tipo de comunicación de que habría un cambio de protocolo, y cogió de sorpresa a la gente y ese ha sido el gran fallo. Yo creo que, desafortunadamente, las respuestas que no han sido consistentes de parte de la oficina del alcalde, no han mejorado la situación”, añadió.

“Esa comunicación no se dio y por eso hay esta molestia”, puntualizó.

“Hay tiempo para reivindicarse con el liderato puertorriqueño”

A pesar de la polémica, Valentín entiende que todavía hay tiempo para que el ejecutivo municipal haga las paces, particularmente, con el liderato boricua en la ciudad.

“Hay tiempo para reivindicarse, hay tiempo; pero creo que en este caso con el liderato puertorriqueño. Lo voy a decir así y no la comunidad puertorriqueña, porque la realidad es que ‘Doña Fela’ de la Calle 100 y la Tercera Avenida en El Barrio, a ella no la van a invitar. Doña Fela, de la esquina de la Calle 100, nunca ha sido invitada a Gracie Mansion; siempre fue el liderato puertorriqueño. Yo diría que esto se dirige especialmente al liderato puertorriqueño”, diferenció.

El experto afirmó que es esencial que el alcalde social demócrata desarrolle un plan “intencional” para conectar con los puertorriqueños.

“Hay tiempo para que Mamdani rectifique esto, pero tiene que ser algo intencional de su parte, porque está dando la apariencia de que él está haciendo algo a última hora para pacificar. Esto merece un esfuerzo intencional de conectarse con nuestra gente para que nosotros podamos ver que otro alcalde sigue la tradición de honrar nuestra comunidad que ha contribuido tanto a esta ciudad”, contrastó.

Valentín, quien se ha desempeñado como asesor político de numerosos funcionarios electos en todo el país, añadió que le dará más tiempo a Mamdani para que reconozca mejor a la comunidad boricua.

“Le falta todavía…Yo quiero darle el tiempo a Mamdani para que reconozca eso, la importancia de nuestra comunidad en esta ciudad. El lleva seis meses de alcalde. Quiero darle el tiempo. Hasta ahora, no hemos visto ese reconocimiento y esta decisión lo que hace es que nos fuerza a preguntarnos si nos valoriza. Esta acción no nos ayuda a contestar esta pregunta de una manera positiva. Pero a la vez quiero darle el tiempo para que podamos ver que somos un pueblo reconocido, respetado por nuestro alcalde, así como otros alcaldes lo han hecho”, recalcó.

“Mamdani se postuló como un hombre que reconoce la dificultad que viven los que son pobres en esta ciudad y así se ha presentado. Por eso es que ofreció cosas como cuidado infantil universal, buses gratis en ciertas áreas, desarrollar más vivienda asequible, porque él reconoce la vida del que sufre económicamente. El puertorriqueño sigue siendo uno de los grupos étnicos en la ciudad más pobres. Entonces, hay oportunidad para él decir, ‘ok, voy a hacer esto; voy a reconocer esto, voy a implementar esto, porque esto ayuda a comunidades como la puertorriqueña”, prosiguió.

“El reconocimiento tiene su valor”

Valentín reconoció que, aunque el evento en la mansión no resuelve los problemas políticos y económicos de los boricuas ni en Puerto Rico ni en NY de una manera “directa y tangible”, es un acto simbólico que resalta las contribuciones de la comunidad y puede generar una discusión sobre asuntos de importancia para sus miembros.

“El reconocimiento tiene su valor”, insistió.

“Lo que da importancia a esto es ver que el líder mayor en la ciudad más grande en esta nación reconoce las contribuciones de nuestro pueblo a esta ciudad, que han sido contribuciones en la política, en la educación, en la cultura, y es una contribución que ha existido por más de 100 años”, recordó.

La otra fuente agregó que Mamdani ha reconocido el valor de la comunidad puertorriqueña, pero “acciones que miembros de su Administración están tomando no se están recibiendo bien”.

“Esto en particular es algo no le he salido bien. Por lo menos hay que ser honestos en esto”, emplazó.

Resaltó que la “Recepción anual de la Herencia Puertorriqueña” es más que un evento de gala, ya que es reflejo de las luchas de los boricuas por lograr un espacio en el organigrama político y social de NY.

“Ese evento es resultado de mucha lucha por parte de la comunidad puertorriqueña; de ese reconocimiento de las contribuciones que ha hecho nuestra comunidad, una comunidad que migró y se desplazó de Puerto Rico por cualquier razón; tenemos un historial de colonialismo y mucha gente en los 40 y 50 llegaron en una migración masiva, y de ahí han sido muchas de las contribuciones que hemos hecho desde entonces. Así que el desfile es también una manera de expresar que aquí estamos, estas son las contribuciones, y la recepción en la Casa del Pueblo es también una manera de anunciar y de decir que estamos presentes y de reconocer esas contribuciones”, mencionó.

La fuente rechazó que la actividad por reservación se limite a un grupo exclusivo o élite.

“Eso no está basado en la realidad. Como es la residencia del alcalde, por protocolo y por seguridad, todos los eventos que se dan en Gracie Mansion tienen que ser por reservación. Eso es por seguridad. Hay que saber quién viene y entra a la residencia…Así que, cuando la gente critica que es un evento cerrado, bueno, claro, porque es por seguridad. Pero, yo sé que hay mucha gente local que va a esos eventos…Es algo que la gente se siente honrada de participar y ser parte de esa celebración, así que no es la elite y no es solamente un evento exclusivo…”, expuso.

Lo que este debate ha confirmado, según Valentín, es la capacidad de respuesta y movilización de la diáspora boricua en NY ante lo que consideran desmanes a la comunidad, aún cuando el número de la población ha disminuido en los últimos años en la ciudad.

“Aunque ha bajado la población general. Ahora los dominicanos son el grupo latino más grande en la ciudad, no por mucho, pero sí lo son. En el estado, los puertorriqueños siguen siendo el grupo más grande. En la ciudad de NY, los puertorriqueños siguen siendo el grupo latino con más votantes registrados. Eso no ha cambiado. Y digo esto porque seguimos teniendo nuestra presencia en la ciudad, quizás no como antes, pero dentro del pueblo latino, seguimos siendo el pueblo más grande en cuanto a votantes en la ciudad de NY. Eso tiene sus consecuencias, sean negativas o positivas para cualquier funcionario que ignore esa condición y a nuestra comunidad”, alertó.

El Diario preguntó directamente a la vocera de prensa hispana de Mamdani sobre el alcance del evento del viernes, así como la cantidad de personas invitadas, pero no brindó mayores detalles.

En declaraciones escritas, insistió en que el encuentro en Gracie Mansion “nunca” se canceló, argumento que disputan varios líderes de la comunidad boricua en NY en vista de que la celebración del 12 de junio no sería la gala tradicional que se lleva a cabo desde hace más de tres décadas, el jueves antes del desfile y en horas de la noche.

También le preguntamos sobre la posición de la Alcaldía sobre la celebración de una gala alterna mañana en Pacha NYC, en Brooklyn, pero no obtuvimos respuesta.

El Diario también se comunicó con New York Puerto Rican Heritage, Inc., que organiza la recepción, para indagar sobre la actividad en Pacha NYC. Además nos comunicamos con Puerto Rican Bar Association que auspicia el evento, pero no recibimos respuesta de ninguna de las partes.

En una carta a la oficina del alcalde con fecha del 3 de junio, miembros de New York Puerto Rican Heritage, Inc. manifestaron su desacuerdo con el cambio en la agenda.

“Si bien respetuosamente disentimos de esta decisión, nuestro compromiso de preservar esta tradición, arraigada y significativa, permanece inquebrantable. Durante casi tres décadas, esta celebración ha servido como una plataforma importante para reconocer las contribuciones, los logros, la historia y el legado cultural de los puertorriqueños en toda la ciudad de Nueva York”, compartieron.

Añadieron que el evento en Pacha, ubicado en 140 Stewart Avenue, dará continuidad a su histórica misión de reunir a funcionarios electos, líderes comunitarios y otros sectores “para celebrar la herencia puertorriqueña y las inestimables contribuciones de nuestra comunidad”.

“La continuidad de este evento demuestra la fortaleza, la resiliencia y la unidad de la comunidad puertorriqueña. Aunque el lugar de celebración haya cambiado, nuestro propósito, nuestra tradición y nuestro compromiso de servir a la comunidad se mantienen más firmes que nunca”, lee otra parte de la misiva.

“Instamos respetuosamente a la Ciudad a reconocer la importancia de mantener y apoyar aquellas tradiciones culturales de larga trayectoria que honran a las diversas comunidades que han contribuido a forjar la ciudad de Nueva York”, finalizan.

La controversia inició luego de que trascendiera a medios un correo electrónico del 1 de junio en el que López indicó que la fiesta no se celebraría en Gracie.

“Tal como mencionamos en nuestra llamada, no organizaremos una recepción en Gracie Mansion. Con el fin de celebrar el Día Nacional de la Herencia Puertorriqueña junto a la mayor cantidad posible de neoyorquinos de clase trabajadora, el alcalde Mamdani y nuestra administración están dando prioridad a su asistencia al desfile de la Quinta Avenida y al desfile Knickerbocker el 14 de junio, en lugar de organizar una recepción exclusiva por invitación”, indicó en el mensaje dirigido inicialmente a Mildred Martínez, miembro del comité organizador de la recepción.

Posteriormente, Rodríguez y el propio alcalde manifestaron que la información brindada por López era incorrecta y que realizarían una actividad, pero que sería un desayuno.

“Este es un momento para celebrar las contribuciones de los puertorriqueños y los ‘Nuyoricans’ a nuestra ciudad; es un fin de semana que muchos neoyorquinos esperan con ilusión, y yo soy uno de ellos”, dijo el alcalde.

Rodríguez dijo este lunes a El Diario que la actividad nunca se canceló y que estaba programada para este viernes al mediodía en Gracie Mansion.

Una recopilación sobre la historia de la actividad en la página prheritagecelebration.org precisa que la primera recepción oficial de la alcaldía para reconocer la herencia puertorriqueña fue organizada por el alcalde Rudolph W. Giuliani en noviembre de 1998.

“Antes de esa fecha, las celebraciones de la herencia puertorriqueña patrocinadas por la ciudad se llevaban a cabo en el vestíbulo del Ayuntamiento. El alcalde Giuliani realzó la tradición al trasladar la recepción a Gracie Mansion —conocida a menudo como ‘la Casa del Pueblo’—, ofreciendo así un entorno distinguido que reflejaba la importancia de las contribuciones puertorriqueñas a la ciudad de Nueva York”, añade la entrada.

El sitio destaca que, con los años, se convirtió en un evento “emblemático” respaldado por sucesivas administraciones municipales y al que asistieron “miles de invitados distinguidos”.

“Gobernadores, miembros del Congreso, legisladores estatales, funcionarios municipales, jueces, líderes empresariales, educadores, directivos de organizaciones sin fines de lucro, líderes religiosos y defensores de la comunidad han participado en esta celebración anual de la excelencia, los logros y el servicio de los puertorriqueños. La recepción también ha acogido a numerosos artistas, figuras del entretenimiento, periodistas y personalidades culturales de renombre internacional, entre ellos Ricky Martin, Tito Puente, Tito Nieves, Lisa Lisa, Michael Stuart, La India, Marc Anthony, Felipe Rodríguez, Carmen Jovet, Jorge Rivera Nieves, Ramón Rodríguez, Audrey Puente, Tito Puente Jr. y muchos otros cuyos logros han llenado de orgullo y reconocimiento a la comunidad puertorriqueña en todo el mundo”, enumeran los organizadores del evento.

El texto señala que el encuentro ha servido como una plataforma importante para reconocer a personas cuyo liderazgo, dedicación y servicio han dejado una huella duradera en sus comunidades.

“Entre los homenajeados se cuentan educadores, veteranos, personal de primera respuesta, profesionales de la salud, emprendedores, líderes cívicos, defensores de organizaciones sin fines de lucro y servidores públicos cuya labor ha mejorado la calidad de vida de innumerables neoyorquinos”, mencionan.

El escrito enfatiza en que la historia de los puertorriqueños en la ciudad está profundamente entrelazada con la historia de la propia ciudad. “Tras la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de puertorriqueños emigraron a Nueva York en busca de oportunidades, progreso económico y un futuro mejor para sus familias. A pesar de enfrentarse a la discriminación, las dificultades económicas y las barreras sociales, las familias puertorriqueñas ayudaron a construir vecindarios, establecer negocios, fortalecer instituciones y contribuir de manera incalculable al crecimiento y la prosperidad de la ciudad”, reconocen desde la entidad.

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