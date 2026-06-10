Marco Rubio estará en la inauguración del Mundial y se reunirá con el presidente de Paraguay

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aprovechará el arranque del Mundial de 2026 para mantener un encuentro con el presidente paraguayo, Santiago Peña, durante una visita a Los Ángeles que coincidirá con el debut de las selecciones de ambos países en el torneo.

La reunión, anunciada este miércoles por el Departamento de Estado, se producirá al margen del partido entre Estados Unidos y Paraguay y buscará fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad regional, comercio, inversión y tecnologías emergentes.

Rubio encabezará además la representación oficial de la Administración de Donald Trump en el encuentro inaugural de la selección estadounidense. La delegación incluirá al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La visita convierte el inicio del Mundial en un escenario de actividad diplomática para Washington, que utilizará uno de los eventos deportivos más importantes del planeta como marco para contactos con gobiernos aliados de la región.

El secretario de Estado permanecerá en Los Ángeles entre el viernes y el sábado, mientras las autoridades estadounidenses siguen sin confirmar si el presidente Trump asistirá a alguno de los compromisos de la selección nacional durante el campeonato.

Presencia en ciudades demócratas

Tras enfrentar a Paraguay, Estados Unidos continuará su participación en el torneo con partidos frente a Australia, en Seattle, y Turquía, nuevamente en Los Ángeles.

La presencia de altos funcionarios de la Casa Blanca en el debut del combinado estadounidense se producirá además en dos ciudades que mantienen tensas relaciones con la Administración republicana por sus políticas migratorias.

Tanto Los Ángeles como Seattle son consideradas ciudades santuario y han sido objeto de críticas recurrentes por parte de Trump debido a su negativa a colaborar plenamente con las autoridades federales de inmigración.

El Mundial comienza también pocos días después de que el mandatario republicano fuera abucheado durante un partido de las Finales de la NBA en Nueva York, otra de las grandes ciudades gobernadas por demócratas.

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