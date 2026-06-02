Marco Rubio dice que la cárcel venezolana El Helicoide fue cerrada; ONG lo desmiente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la cárcel venezolana de El Helicoide fue cerrada, pero una organización de derechos humanos contradijo esa afirmación y sostuvo que al menos 25 presos políticos continúan recluidos en el recinto.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, Rubio presentó el cierre de la prisión como una de las señales de avance registradas en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro. “La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó además que “todavía tienes alrededor de 400 y algo, que determinamos que son presos políticos, pero muchos otros han sido liberados, incluyendo muchos de alto perfil”.

Sin embargo, pocas horas después, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostuvo que las instalaciones siguen operativas pese a los anuncios realizados por las autoridades venezolanas meses atrás.

“Los registros actualizados de nuestra organización confirman que al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en estas instalaciones”, indicó la organización en una publicación difundida en la red social X.

La ONG afirmó que no puede considerarse clausurado un centro de detención mientras todavía haya personas privadas de libertad en su interior y pidió a organismos internacionales verificar sobre el terreno la situación real del recinto.

“Detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas”, señaló.

Una prisión marcada por denuncias de tortura

El Helicoide ha sido durante años uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela.

Originalmente concebido en la década de 1950 como un complejo comercial, el edificio terminó convertido en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y posteriormente fue señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como escenario de torturas y abusos contra detenidos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado denuncias relacionadas con ese centro.

Tras la salida de Maduro del poder, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de El Helicoide y propuso transformar las instalaciones en un centro social y deportivo. En febrero, el Gobierno informó que habían comenzado trabajos de remodelación para cumplir ese objetivo.

No obstante, JEP sostiene que el proceso no ha concluido y reclama transparencia sobre la situación de las personas que, según asegura, todavía permanecen encarceladas allí.

Futuras elecciones

Más allá del debate sobre El Helicoide, Rubio defendió durante la audiencia que Venezuela avanza en una dirección “positiva”, aunque reconoció que el país aún está lejos del escenario que Washington considera deseable.

El secretario de Estado reiteró que la solución definitiva pasa por la celebración de elecciones libres y competitivas.

“En última instancia, la respuesta para Venezuela son unas elecciones democráticas, libres y justas”, afirmó.

Según explicó, para alcanzar ese objetivo serán necesarios medios de comunicación independientes, garantías para la participación de los partidos políticos y un nuevo organismo electoral que ofrezca credibilidad al proceso.

Rubio también aseguró que Estados Unidos mantiene áreas de cooperación con las autoridades interinas venezolanas, algunas de las cuales, dijo, no se hacen públicas.

“Todo ese trabajo está en marcha”, señaló.

Con información de EFE.

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