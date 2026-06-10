Michelle Galván celebró el baby shower de su segundo hijo

El pasado fin de semana, Michelle Galván y Andrés Asion celebraron el baby shower del primer hijo que tendrán juntos. Para la fiesta, la pareja decidió invitar a las mujeres de su familia y a sus amigas, incluyendo algunas de las personalidades que trabajan con ella.

Para la celebración decidieron alquilar un espacio especial en Miami Beach, Florida, en el que se mezclan espacios interiores y exteriores. La decoración, la comida y otros detalles del baby shower estuvieron a cargo de las empresas especializadas más famosas de Florida.

Aunque por ahora ni Galván ni Asion han revelado cuál será el nombre del nuevo integrante de la familia, sí se sabe que será un niño y por eso la fiesta estuvo decorada de color azul claro, barcos, gaviotas y otros elementos marinos.

En una publicación que la presentadora de “Primer Impacto” hizo en su cuenta de Instagram, escribió: “Gracias a cada persona que hizo de este baby shower un día tan especial. Nuestro pequeño príncipe ya es inmensamente amado y no podemos esperar para conocerlo”.

La pareja anunció que estaba esperando un hijo en marzo de este año, aunque es el primer hijo con el empresario, sería su segundo hijo, pues hace unos años dio a luz a Megan con el chef Fernando Guajardo.

Tras su separación de Guajardo, Galván tuvo que dejar atrás mucho para comenzar una nueva vida. Incluso, tuvo que vender la casa en Miami, Florida, que con ilusión había presumido que compró en el 2023.

Actualmente no se tiene información sobre el nuevo hogar que la presentadora está compartiendo con el empresario, pero parece ser un lugar estable donde podrán criar al nuevo integrante de la familia.

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