Modelo que demandó a Kanye West dice que el rapero la estranguló durante el rodaje de un video musical

La modelo Jennifer An se refirió al rapero Kanye West, a quien demandó en 2024 por agresión sexual. La finalista de “America’s Next Top Model”, de su temporada de 2009, ofreció una entrevista a la BBC en la que describió cómo fue el comportamiento de West durante el rodaje de un video musical y aseguró que el músico la estranguló con ambas manos.

La agresión descrita por An ocurrió durante la grabación del videoclip de La Roux, “In for the Kill”, en 2010. Según dijo en la entrevista, el rapero supuestamente la estranguló y usó sus dedos para simular sexo oral.

La modelo aseguró que Kanye West la estranguló y luego empezó a estrangularla descontroladamente.

“De repente, extendió una mano y empezó a estrangularme, y yo no sabía qué estaba pasando. Luego, sacó la otra mano y empezó a estrangularme con ambas, y después empezó a embarrarme el maquillaje por toda la cara y a meterme las manos en la boca”, dijo en la entrevista.

Una vez terminado, West gritó: “Esto es arte, soy Picasso. Bien, ya tengo lo que quería”. Luego salió del set de grabación ante la mirada impactada del equipo de grabación.

La modelo aseguró que no detuvo al rapero porque tenía miedo de perder su trabajo. Finalmente, esas imágenes no fueron incluidas en el video musical, luego de que la cantante accedió.

Según dijo la modelo, tras presentar la demanda contra Kanye West, se comunicó con La Roux, quien dijo recordar el comportamiento del rapero y lo calificó de “horrible”.

Tras la demanda, los abogados de Kanye West aseguraron que las acciones del rapero están amparadas bajo la Primera Enmienda al considerar que fue parte del comportamiento propio de un artista. Según dijeron los abogados, West comparó con una escena de “American Psycho” y “pudo haberle causado, incidentalmente, dificultad para respirar a la demandante [An]” .

La carrera de Kanye West atravesó un fuerte declive luego de su comportamiento antisemita público y el lanzamiento de una canción en la que alababa a Adolf Hitler. El rapero perdió contratos y enfrentó una fuerte cancelación pública por su comportamiento irracional.

A principios de este año, Kanye West publicó una carta abierta en la que se disculpaba por su comportamiento. Atribuyó sus acciones a una antigua lesión cerebral y un diagnóstico de trastorno bipolar en el cual no fue tratado adecuadamente. Según explicó, se internó en un centro de rehabilitación para recibir tratamiento y con su salud mental en un mejor estado, el rapero está intentando retomar su carrera. Sin embargo, esto ha sido cuesta arriba.

Kanye West anunció una gira con la que planeaba recorrer varios países de Europa y Asia. Sin embargo, varios países no están dispuestos a permitir que un artista con historial antisemita ofrezca conciertos, por lo que varios de sus shows han sido cancelados.

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