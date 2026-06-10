NYC en alerta por calor extremo: temen un verano “infernal” entre Mundial, festivales y grandes multitudes

La Gran Manzana se prepara para enfrentar desde esta misma semana una ola de calor que podría convertirse apenas en el primer capítulo de un verano que muchos ya avizoran como “infernal”, en medio de grandes eventos masivos, celebraciones culturales, conciertos y la antesala del Mundial de Fútbol 2026.

Las autoridades advirtieron que el calor podría alcanzar índices de hasta 100 grados Fahrenheit (38 °C) y pidieron a los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables, ancianos y personas sin aire acondicionado, tomar medidas inmediatas para evitar tragedias.

¡Atención! Dormir en apartamentos sofocantes, pasar horas en edificios sin ventilación o trabajar bajo el sol puede convertirse en una amenaza mortal.

Por ello, la Ciudad insiste en acciones mínimas pero urgentes: hidratarse constantemente, evitar actividades al aire libre durante las horas más calientes, buscar espacios con aire acondicionado y vigilar a vecinos vulnerables.

Las autoridades también recordaron que nunca deben dejarse niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos.

Ayuda a tu tía a instalar el aire acondicionado. Instala un termómetro interior para la persona mayor del pasillo. Enséñales a tus amigos cómo encontrar uno de los centros de enfriamiento de la ciudad. No subestimen el calor extremo. Los días calurosos de verano pueden volverse mortales rápidamente" Zohran Mamdani – Alcalde de NYC

No ignore el calor extremo

Ante este escenario, el alcalde Zohran Mamdani publicó un video de servicio público exhortando a los residentes a prepararse desde ahora para lo que podría ser un verano particularmente extremo, debido al impacto del cambio climático y la acumulación de eventos multitudinarios en la ciudad.

“No hay nada más importante durante el calor extremo que conectar a nuestros vecinos con espacios seguros y con aire acondicionado. Ayuda a tu tía a instalar el aire acondicionado. Instala un termómetro interior para la persona mayor del pasillo. Enséñales a tus amigos cómo encontrar uno de los centros de enfriamiento de la ciudad. No subestimen el calor extremo. Los días calurosos de verano pueden volverse mortales rápidamente”, indicó el mandatario municipal.

La comisionada de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), Christina Farrell, advirtió que el calor extremo ya no es un evento aislado, sino una consecuencia cada vez más frecuente del cambio climático.

“Ante la previsión de otra ola de calor temprana que afectará a la ciudad de Nueva York, es crucial que todos tomen medidas para combatir el calor; elaboren un plan y conozcan las opciones de climatización disponibles en toda la ciudad”, señaló Farrell.

La titular del NYCEM insistió en que el aire acondicionado sigue siendo la herramienta más efectiva para sobrevivir a temperaturas extremas, aunque reconoció que miles de familias de bajos ingresos no tienen acceso o evitan usarlo por el alto costo de la electricidad.

El gobierno municipal anunció que activará cientos de centros gratuitos de climatización en hospitales públicos, bibliotecas, centros para adultos mayores y otros edificios públicos en los cinco condados cuando se declare oficialmente la emergencia por calor.

Las prioridades

Las autoridades recordaron que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor en Nueva York ocurren dentro de viviendas sin aire acondicionado, luego de exposiciones prolongadas a altas temperaturas.

Por su parte, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga, enfatizó que la prioridad será proteger a ancianos y personas sin hogar.

“Si alguien presenta síntomas graves como confusión o vómitos, pedimos llamar al 911 de inmediato”, refirió Arteaga.

Por su parte, la vicealcaldesa de Operaciones, Julia Kerson, aseguró que la ciudad se está movilizando para enfrentar simultáneamente el calor extremo y los grandes eventos públicos del verano.

“Las agencias de la ciudad están listas para responder a un verano de celebraciones. Cuando se presenta una emergencia por calor, activamos cientos de centros de enfriamiento y desplegamos equipos en los cinco condados para conectar a los neoyorquinos con espacios seguros”.

Las autoridades sanitarias recordaron que señales como piel caliente y seca, dificultad para respirar, taquicardia, mareos, confusión, náuseas o vómitos pueden indicar un golpe de calor potencialmente mortal.

Información a mano:

La Ciudad recomendó a los residentes inscribirse en el sistema de alertas Notify NYC enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 y consultar información adicional sobre seguridad y recursos climáticos.

y consultar información adicional sobre seguridad y recursos climáticos. Los neoyorquinos podrán encontrar centros de enfriamiento, lugares accesibles y espacios “pet-friendly” llamando al 311 o consultando el mapa digital “Cool Options”.

o consultando el mapa digital “Cool Options”. También estarán disponibles recursos al aire libre mediante el programa “Cool It! NYC”, incluyendo duchas de aspersión y fuentes de agua potable.

Las playas públicas permanecerán abiertas todos los días con salvavidas entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, mientras que las piscinas públicas gratuitas abrirán oficialmente el próximo 27 de junio.

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