Irán acusa a Estados Unidos de actos de discriminación en el Mundial 2026

A solo días del pitazo inicial del Mundial 2026, el gobierno de Irán lanzó una dura crítica este miércoles contra las autoridades de los Estados Unidos, acusándolas de aplicar un trato “humillante y discriminatorio” hacia las delegaciones de ciertas naciones participantes.

A través de una declaración en su cuenta oficial de la plataforma X (antes Twitter), el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, fijó una postura tajante sobre los filtros migratorios impuestos por Washington: “La Copa Mundial está concebida como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones. La verdadera credibilidad de un país anfitrión no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol”.

El diplomático respaldó sus críticas citando reportes institucionales “preocupantes” sobre supuestos abusos y faltas de respeto hacia jugadores, árbitros e invitados especiales en las aduanas y puntos de control fronterizo estadounidenses.

Un total de quince futbolistas inscritos y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no reciben la autorización migratoria correspondiente para ingresar a suelo estadounidense.

Agradecimiento a México

Como consecuencia directa de los tropiezos administrativos y tras denunciar “numerosos obstáculos” durante meses, la Federación de Fútbol de Irán tomó la determinación logística de mudar su búnker y centro de operaciones deportivo de los Estados Unidos hacia la ciudad fronteriza de Tijuana, México.

Bagaei aplaudió la flexibilidad del gobierno mexicano, contraponiendo la fricción de Washington con “la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol, logrando que los invitados se sientan genuinamente bienvenidos y valorados”.

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