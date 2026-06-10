Redadas de ICE en Long Island: ¿por qué preocupan niños y jóvenes? (podcast)

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza operaciones para detener a inmigrantes en Long Island, donde varios menores de edad han sido detenidos a pesar de tener una protección bajo el programa Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.

Tal programa permite a menores de 18 años obtener una protección migratoria si una corte estatal demuestra que enfrentaron abusos o abandono de alguno de sus padres, pero ni eso detiene a agentes para arrestarlos, según un reporte de Newsday.

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Al menos una docena de jóvenes supuestamente protegidos por autoridades estadounidenses han sido detenidos por ICE, según el reporte que narra la historia de una joven de 20 años, estudiante de neurociencia, quien tiene incluso miedo de acudir al supermercado, ante operaciones migratorias.

“Durante la pandemia, asistió diligentemente a las audiencias judiciales virtuales para lograr que un juez dictaminara que su padre la había abandonado en Honduras. En la preparatoria, se certificó como asistente de enfermería. Se mantenía en contacto constante con su abogado de inmigración”, dice el reporte.

El año pasado, ICE deportó a 132 personas con este estatus para jóvenes en todo el país, lo que aumenta las preocupaciones sobre los operativos migratorios.

“Aproximadamente 78,000 personas menores de 21 años solicitaron este estatus a nivel nacional durante el último año fiscal, en comparación con las 11,500 de 2015”, señala el reportaje.

La periodista Josefa Velázquez explicó al podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo son las operaciones de ICE en Long Island y si existe un enfoque particular en los jóvenes.

>> ¿Qué es exactamente el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil?

>> ¿Cómo está realizando ICE operaciones migratorias en Long Island?

>> ¿Cuál es la relación de ICE con autoridades en condados de Long Island?

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