¿Cómo ha cambiado la opinión de latinos sobre Trump? (podcast)

Debido a sus políticas económicas y migratorias, el 67% de los votantes latinos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, reveló una reciente encuesta de UnidosUs.

Incluso, el 68% de los votantes hispanos o latinos considera que el país va por mal camino, pero no culpan solamente al mandatario, ya que la gran mayoría, el 84%, apunta al Congreso, al considerar que no ejerce su función de “control y equilibrio”, además de ceder demasiado poder al presidente.

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El costo de los alimentos y los gastos básicos, así como los salarios y los costos de vivienda y atención médica son los temas que marcan las prioridades de los votantes.

“La desaprobación mayoritaria se mantiene en todas las regiones, incluyendo Florida (51%)”, destaca el reporte. “Los principales temas que influyen en la opinión de los votantes sobre el Presidente son: el costo de vida, los arrestos/deportaciones de inmigrantes, el empleo/la economía y la guerra con Irán”.

El reporte marca diferencias entre la ascendencia de votantes, ya que los mexico-estadounidenses tienden a ser más liberales que los cubano-estadounidenses.

Clarissa Martínez De Castro, Vice President, Latino Vote Initiative, de UnidosUS ahondó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ sobre los detalles de la encuesta y ofreció un análisis de lo que significa para las elecciones intermedias.

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