¿Cómo ha cambiado la opinión de latinos sobre Trump? (podcast)

Los votantes latinos no son un electorado estático ni monolítico, como lo demuestra una reciente encuesta de UnidosUs

El presidente Trump enfrenta críticas de votantes latinos.

El presidente Trump enfrenta críticas de votantes latinos. Crédito: Win McNamee - Archivo | AP

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Por  Jesús García

Debido a sus políticas económicas y migratorias, el 67% de los votantes latinos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, reveló una reciente encuesta de UnidosUs.

Incluso, el 68% de los votantes hispanos o latinos considera que el país va por mal camino, pero no culpan solamente al mandatario, ya que la gran mayoría, el 84%, apunta al Congreso, al considerar que no ejerce su función de “control y equilibrio”, además de ceder demasiado poder al presidente.

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El costo de los alimentos y los gastos básicos, así como los salarios y los costos de vivienda y atención médica son los temas que marcan las prioridades de los votantes.

“La desaprobación mayoritaria se mantiene en todas las regiones, incluyendo Florida (51%)”, destaca el reporte. “Los principales temas que influyen en la opinión de los votantes sobre el Presidente son: el costo de vida, los arrestos/deportaciones de inmigrantes, el empleo/la economía y la guerra con Irán”.

El reporte marca diferencias entre la ascendencia de votantes, ya que los mexico-estadounidenses tienden a ser más liberales que los cubano-estadounidenses.

Clarissa Martínez De Castro, Vice President, Latino Vote Initiative, de UnidosUS ahondó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ sobre los detalles de la encuesta y ofreció un análisis de lo que significa para las elecciones intermedias.

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