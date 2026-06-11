56 arrestados y 10 policías heridos tras la victoria de los Knicks en el juego 4 de las Finales de la NBA

La histórica hazaña deportiva de los New York Knicks en las Finales de la NBA se vio empañada por graves disturbios en las calles de Manhattan. Fuentes policiales informaron este jueves que un total de 56 personas fueron detenidas durante las caóticas celebraciones que se desataron tras la agónica victoria del conjunto neoyorquino por 107-106 ante los San Antonio Spurs, un triunfo que selló la mayor remontada en la historia de la serie por el campeonato.

El éxtasis de la fanaticada estalló luego de que OG Anunoby lograra un palmeo salvador a solo un segundo del pitazo final, poniendo la serie 3-1 a favor de los de Nueva York (quienes ganaron los dos compromisos en San Antonio, perdieron el primero en casa y rescataron este segundo choque en el Madison Square Garden). De inmediato, miles de aficionados inundaron las avenidas colindantes al mítico recinto deportivo.

De los 56 arrestados, 15 quedaron bajo custodia penal formal, mientras que 41 fueron liberados con citaciones obligatorias ante un tribunal. Los delitos imputados incluyen agresión a un oficial, posesión ilegal de armas blancas, conducta temeraria, daños a la propiedad y alteración severa del orden público.

A pesar de que la Policía de Nueva York (NYPD) había implementado un cerco preventivo cortando los accesos vehiculares a la arena antes del inicio del juego, la marea humana desbordó las previsiones. Las autoridades estiman que unas 10,000 personas se concentraron en los puntos del norte del Madison Square Garden, específicamente en el cuadrante comprendido entre la Quinta y la Octava Avenida.

Diez agentes del NYPD resultaron heridos durante los altercados; uno de ellos sufrió un traumatismo severo en la cabeza tras ser impactado por una botella de vidrio.

Grupos de aficionados intentaron volcar un taxi ocupado y saltaron repetidamente sobre los techos de varios automóviles particulares en movimiento. Además, cuatro patrullas de la policía terminaron con los parabrisas delanteros y traseros completamente destrozados.

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