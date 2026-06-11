58 % de los votantes de Estados Unidos no seguirá el Mundial 2026, según encuesta del Emerson College

A pesar de ser coanfitriones del Mundial 2026, el 58 % de los votantes de Estados Unidos no planea seguir el torneo, según una nueva encuesta del Emerson College.

El sondeo dividió al país por edad, región y origen racial en torno al interés por la Copa del Mundo. El estudio muestra que solo el 22 % de los votantes está muy interesado en el Mundial, mientras que el 33 % dice estar medianamente interesado y el 45 % asegura que no tiene interés en absoluto.

Kimball, director del centro de estudios, destacó que el entusiasmo crece entre los más jóvenes. Por ejemplo, el 38 % de los menores de 40 años está muy interesado, frente a apenas el 10 % de los mayores de 70.

Por regiones, los habitantes del noreste son los más comprometidos con el torneo, con un 25 % muy interesado. Ciudades como Nueva Jersey, Boston y Filadelfia acogerán encuentros de la Copa del Mundo.

Por su parte, por el sur y el oeste (23 %) y el medio oeste (19 %). El 42 % de los votantes reveló que sí seguirá el Mundial, mientras que el 58 % afirmó que no lo seguirá demasiado o que no lo seguirá en absoluto.

Las diferencias por origen racial son marcadas: el 60 % de los votantes hispanos y el 63 % de los votantes afrodescendientes planean seguir el torneo con atención, frente a solo el 35 % de los votantes blancos.

La brecha generacional también es amplia: el 72 % de los menores de 30 años planea seguir el Mundial de cerca, contra el 25 % de los mayores de 70.

El ‘soccer’ es el deporte menos seguido en Estados Unidos

El sondeo también preguntó cuál es el “deporte de Estados Unidos”. Entre quienes dieron su opinión, el 56 % eligió el fútbol americano, el 29 % el béisbol, el 9 % el baloncesto, y apenas el 2 % mencionó el hockey sobre hielo o el fútbol. Un 1 % señaló deportes como tenis, lacrosse o golf.

El Mundial 2026 será el primero organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y el más grande de la historia.

Emerson College Polling es el centro de encuestas de Emerson College, con sede en Boston, reconocido por producir sondeos electorales y de opinión pública con metodologías transparentes y no partidistas.



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