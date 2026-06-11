David Harbour dice que respeta lo que su exesposa hizo con “West End Girl”

David Harbour ha tenido que compartir los éxitos de su carrera como actor con polémicas. Es por eso, que en el último año el actor no había hecho apariciones públicas ni entrevistas. Pero ahora, Harbour ha concedido una entrevista en la que habla de esos problemas que lo han hecho ser criticado en redes sociales.

La entrevista fue publicada por la revista “Variety”, en la que se destaca que en marzo de este año estrenó la serie “DTF St. Louis” y en enero dio fin a su etapa como uno de los protagonistas de “Stranger Things”, el éxito de Netflix que lo acompañó desde el estreno de su primera temporada.

El año de promoción de “Stranger Things” coincidió con la confirmación de que se divorciaba de la cantante Lily Allen. Tras anunciar el divorcio a inicios del 2025, se comenzaron a compartir rumores sobre la causa de la separación.

A finales de ese mismo año, al mismo tiempo que se estrenaba la primera parte de la última temporada de “Stranger Things”, Allen publicó un álbum en el que cuenta su historia con el actor, incluyendo la razón por la que se desenamoró y que la llevó a separarse.

Por primera vez, en la entrevista con “Variety”, Harbour habla sobre lo que piensa del álbum, titulado “West End Girl”. En la conversación sobre el disco y lo que significa, apuntó: “Creo que es un privilegio de todo artista usar su experiencia para crear arte, y por eso la respeto por hacerlo”.

Aunque algunos consideran “West End Girl” como un registro literal de lo que pasó entre la pareja, la cantautora también ha declarado en entrevistas que se tomó libertad creativa. “No creo que pueda decir que todo es cierto”, afirmó.

Al mismo tiempo que Harbour declaró que respeta lo que su exesposa hizo con las canciones del álbum, también dice: “No puedo decir mucho más porque es mi vida privada. A pesar de que mucha gente no me permite tener privacidad, yo la valoro. Y también valoro la vida de las personas con las que interactúo en privado. Simplemente no hablaré de eso”.

Por otro lado, Allen comenzó hace semanas su gira y para el show ha recreado la casa en Brooklyn, Nueva York, que compartió con el actor y que mostraron en “Architectural Digest” luego de su reforma.

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