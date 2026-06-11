Departamento de Justicia acusa a tres migrantes indocumentados de presunto tráfico de personas

El Departamento de Justicia informó este jueves sobre la presentación de cargos contra tres migrantes indocumentados guatemaltecos por su presunta participación en una red de tráfico de personas. Los acusados habrían utilizado engaños para ingresar ilegalmente a más de una decena de niños al país.

El fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, confirmó la imputación de los tres sospechosos identificados como Maritza Kawik-Koch, su hermano Carlos Agustín Kawik-Koch y Gladys Marina Kalchen. El caso, procesado en el Distrito Norte de Ohio, sostiene que los implicados operaron mediante una estructura delictiva.

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