EE.UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET y acusa al régimen de lucrarse con la energía

La Administración del presidente Donald Trump sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana CUPET, una de las principales empresas del sector energético de la isla, en una nueva medida de presión contra el Gobierno de La Habana.

La decisión incorpora a Unión Cuba-Petróleo (CUPET) a la lista de entidades bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Según Washington, la compañía administra activos vinculados a propiedades que fueron “expropiadas ilegalmente a propietarios estadounidenses”.

El anuncio se produjo un día después de que el Departamento de Estado negara que la empresa estadounidense Vanguard Energy hubiera recibido una autorización para exportar petróleo a Cuba, en medio de versiones sobre negociaciones para utilizar instalaciones controladas por la petrolera estatal cubana.

Al defender las sanciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al Gobierno cubano de utilizar el sector energético para sostener su estructura de poder.

“Al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio”, afirmó Rubio.

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar operaciones financieras o comerciales con la entidad designada.

Rubio acusa a la dirigencia cubana

El jefe de la diplomacia estadounidense también sostuvo que miembros de la cúpula gobernante han utilizado los recursos energéticos para beneficio propio.

“Los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para enriquecerse”, aseguró Rubio, quien los acusó de revender barriles de combustible y de reservar suministros para las estructuras militares, de inteligencia y de seguridad del Estado.

La medida se suma a la ronda de sanciones anunciada el pasado 4 de mayo contra figuras cercanas al poder en Cuba, entre ellas Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; Lis Cuesta Peraza, esposa del presidente cubano; Manuel Anido Cuesta, hijastro de Miguel Díaz-Canel; y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario cubano.

Washington ha incrementado la presión sobre La Habana desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, con una estrategia que combina sanciones económicas, restricciones financieras y acciones judiciales contra figuras vinculadas al Gobierno cubano.

Presión creciente

Las nuevas sanciones llegan en un momento en que Estados Unidos y Cuba mantienen contactos discretos sobre distintos asuntos bilaterales y después de recientes visitas de funcionarios militares estadounidenses a la isla.

Esta misma semana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la base naval de Guantánamo y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” al ser consultado sobre la política de Washington hacia el Gobierno cubano.

Mientras tanto, las autoridades de La Habana han reiterado que cualquier transformación política en el país debe ser decidida por los propios cubanos, rechazando las presiones externas para impulsar cambios en el sistema de gobierno.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Marco Rubio: Cuba seguirá siendo un “Estado fallido” sin un cambio de liderazgo

• Marco Rubio asegura que diálogo con Cuba debe dar “un buen resultado” para la isla

• Rubio califica a Raúl Castro como fugitivo de la justicia estadounidense