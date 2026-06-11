Machado atribuye a la presión de EE.UU. la liberación de 15 presos militares en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó la noche de este jueves que la liberación de 15 presos políticos militares en Venezuela el pasado martes fue posible gracias a la presión ejercida por Estados Unidos, al que calificó como el “principal aliado internacional” de la causa democrática venezolana.

“La liberación de 15 presos políticos militares, gracias a la presión ejercida por nuestro principal aliado internacional, Estados Unidos, es una gran noticia para Venezuela”, escribió Machado en la red social X.

La Nobel de la Paz sostuvo que las excarcelaciones representan una muestra de que “la verdad, la justicia y la determinación de nuestro pueblo son una fuerza imposible de detener”.

Machado aseguró que los militares liberados fueron encarcelados “injustamente” por mantenerse fieles a sus principios democráticos y por cumplir con su deber institucional. También denunció que tanto ellos como sus familiares sufrieron años de persecución, aislamiento y otras formas de abuso.

“A cada uno de sus seres queridos les enviamos nuestro cariño y admiración por su valentía”, añadió la dirigente opositora en su mensaje.

Quedan muchos presos políticos

Las declaraciones de Machado se producen después de que la organización no gubernamental Foro Penal informara que había logrado verificar la excarcelación de 15 presos políticos durante las últimas horas, desmintiendo versiones que apuntaban a la liberación de más de 50 detenidos.

Según el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, entre los militares liberados figuran los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Giménez y Francisco Pacheco, así como el soldado Alexis José Lugo, quienes permanecían recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, cercana a Caracas.

La organización también confirmó la salida del sargento mayor Darwin Urdaneta, detenido en el centro penitenciario Yare II, en el estado Miranda, además de la primera teniente Karen Gómez y la sargento Vicmarys Oropeza, recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Aunque celebró las excarcelaciones, Machado señaló que aún quedan numerosos detenidos por motivos políticos en el país.

“Estas excarcelaciones nos llenan de esperanza, pero también de determinación. Aún son muchos los que quedan injustamente secuestrados por la tiranía y no descansaremos hasta que todos sean liberados”, expresó.

La opositora ha sostenido en ocasiones anteriores que diversas liberaciones de presos políticos en Venezuela han sido consecuencia de la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, y no de decisiones voluntarias de las autoridades venezolanas.

Machado concluyó su mensaje asegurando que continuará impulsando acciones para lograr la liberación de todos los detenidos por razones políticas y para alcanzar, según dijo, “la democracia, la justicia y la libertad” en Venezuela.

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