Urgen mayor inversión en NYC para proteger a inmigrantes ante escalada de gobierno Trump

La escalada en operativos de ICE, arrestos de inmigrantes que tienen sus casos pendientes en cortes de Inmigración y USCIS, y la amenza de intensificar más la presencia de “la migra” en la Gran Manzana, como parte del plan de la administración Trump para acelerar deportaciones, ha aumentado la alarma entre comunidades inmigrantes en los cinco condados.

Y esta semana, líderes comunitarios, políticos y familiares de inmigrantes hicieron un llamado al alcalde, Zohran Mamdani y al Concejo Municipal a proteger e invertir más recursos en servicios esenciales vitales, como los programas de ayuda legal gratuita y programas públicos de los que dependen miles de familias inmigrantes.

Haciendo sonar las alarmas, y tras mencionar que en lugares como Federal Plaza en un solo día se están poniendo 500 citas para que inmigrantes vean a un mismo juez, lo que es imposible de cumplir, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), le imploró a los líderes legislativos que en el presupuesto municipal que discuten incrementen partidas a iniciativas urgentes para evitar que la administración Trump avance con su agenda de deportaciones masivas.

El defensor de los inmigrantes recalcó que mientras el gobierno federal busca desmantelar programas federales que ayudan a las familias trabajadoras a cubrir sus necesidades básicas, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Medicaid, la mejor manera para hacerle contrapeso a los efectos negativos e inestabilidad que se avecina, es con más inversión.

Entre otras cosas, piden al Concejo Municipal y a la administración Mamdani a asignar $188 millones para servicios legales de inmigración; aprobar la Ley “Conozca sus Derechos”, de la ciudad de Nueva York, aprobar $4.5 millones al plan Access Health NYC para ofrecer información culturalmente adecuada sobre el acceso a servicios de salud. Asimismo exigen mantener la financiación de $5.8 millones para el Banco de Intérpretes Comunitarios y las cooperativas de servicios lingüísticos.

“A medida que la administración Trump intensifica su agenda de deportaciones masivas, recorta programas esenciales como Medicaid y SNAP, y alimenta un clima de miedo mediante una aplicación agresiva de las leyes migratorias, las familias trabajadoras enfrentan una incertidumbre e inestabilidad crecientes”, dijo el líder neoyorquino. “La ciudad de Nueva York debe actuar con urgencia”.

La concejal Alexa Avilés, promotora del proyecto de ley ‘Conozca sus derechos’, que está pautado para aprobarse este jueves, manifestó la urgencia de que la Gra Manzana fortalezca las políticas de ciudad santuario.

“Para mantener estas políticas, necesitamos educación pública y financiación para los proveedores de servicios legales que intervienen para proteger a los neoyorquinos en sus momentos de mayor vulnerabilidad”, dijo la concejal de origen latino.

“El año pasado, nuestro Concejo luchó para ampliar la financiación de los servicios legales a medida que la administración Trump intensificaba sus ataques contra nuestros vecindarios. Aun así, los proveedores se han visto desbordados por la demanda, y es evidente que los fondos son totalmente insuficientes. Debemos garantizar que la financiación de los servicios legales se consolide como parte del presupuesto base y se amplíe”, agregó la legisladora.

Urgen mayores inversiones en NYC para proteger a inmigrantes. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, participó de la manifestación, que tuvo lugar en la sede del gobierno municipal, y se comprometió a luchar para que en el presupuesto final de la Gran Manzana haya mayores inversiones que protejan a las comunidades inmigrantes.

La concejal Carmen de la Rosa también levantó su voz para que Nueva York le inyecte más dinero a programas que le tiendan la mano a inmigrantes que enfrentan la máquina de deportaciones de la administración Trump.

“Como inmigrante e hija de inmigrantes que representa a una comunidad mayoritariamente inmigrante, considero que no estamos progresando cuando nuestros vecinos sienten inseguridad al acudir al trabajo, a sus citas o a la escuela debido al miedo”, dijo la política dominicana.

“Mientras la administración Trump mantenga operativa su maquinaria de deportación de ICE, en lugar de preservar las redes de seguridad federales críticas que los estadounidenses necesitan, debemos seguir reforzando las protecciones para nuestros vecinos inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York. Y no podemos darles la espalda”, agregó la concejal. “Destinar fondos a servicios legales adicionales, al acceso lingüístico y a herramientas para conocer sus derechos constituye una inversión inteligente que aporta estabilidad a nuestras comunidades”.

Lisa Rivera, presidenta y directora ejecutiva de New York Legal Assistance Group (NYLAG) mencionó que la inversión en ayuda legal garantiza que muchos inmigrantes tengan la oportunidad de ser escuchados y de permanecer en Nueva York.

“A medida que los agentes del ICE continúan deteniendo a inmigrantes dentro de los tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York, nuestra iniciativa de respuesta rápida y el proyecto ‘Pro Se Plus’ —financiados en parte por el Concejo Municipal— han brindado un apoyo eficaz a cientos de inmigrantes que enfrentan detenciones injustas e ilegales simplemente por tramitar sus solicitudes de asilo”, dijo Rivera.

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