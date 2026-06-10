“Qué liberen a Daniel”: adolescente de NYC se mudó a Tennessee con su familia y fue arrestado por ICE

El 14 de mayo, Daniel Garzón Romero, un jovencito de 18 años, quien llegó a Estados Unidos en 2022 junto a su familia, huyendo de Colombia por su vida, estaba lleno de felicidad. Ese día se graduó de la escuela secundaria “Ooltewah High School”, en el estado de Tennessee, cerca de la ciudad de Chattanooga, a donde llegaron desplazados desde Nueva York.

Según narra la familia, el alto costo de vida y los elevados arriendos de vivienda, al igual que la falta de trabajo estable en la Gran Manzana, los obligaron a buscar nuevos horizontes. El problema es que desconocían que el estado al que se mudaron no ofrece protecciones a los inmigrantes, como sí suelen hacerlo ciudades santuario, como Nueva York.

El día de la graduación, los maestros y amigos de Daniel, a quienes conquistó con su inteligencia, amabilidad y gran corazón, le desearon al adolescente, quien sueña con convertirse en médico, los mejores éxitos en su futuro.

Todo era risas, abrazos, globos, toga y birrete, pastel, regalos, un look elegante con una bufanda de graduación con su nombre y las banderas de Colombia y Estados Unidos juntas, y hasta un reconocimiento del senador de Tennessee Bo Watson, como dan cuenta fotografías que atesora la familia. Pero cuatro días después, todo cambió. En un momento la vida de Daniel, la de su hermanita y la de sus padres, se puso “patas arriba”.

El adolescente se presentó a un chequeo de rutina en la oficina de ICE, en Chattanooga. A su mamá y a su padrastro les pusieron un grillete electrónico en el tobillo. Pero Daniel nunca salió a juntarse con ellos. Tras preguntar qué estaba pasando, un oficial les dijo a los padres que el muchacho había sido arrestado y que permanecería en custodia de ICE, sin entregar ninguna explicación sobre las razones de la detención, lo que puso a la familia en estado de angustia.

En cuestión de horas, y sin saber nada concreto sobre el paradero de Daniel, las autoridades de Inmigración lo trasladaron inicialmente a una cárcel en Alabama y luego a otra en Luisiana, donde lleva más de tres semanas privado de su libertad y donde los retos de pelear su libertad son más difíles.

Amigos, vecinos y parientes de Daniel Garzón han hecho varias actividades para recolectar fondos para pagarle a un abogado los miles de dólares que cobra para intentar sacar del centro de detención al solicitante de asilo, con figuras legales como un “habeas corpus” y denuncias del joven de tratos inhumanos en el centro de detención. Pero los gastos han sido muchos y el camino luce complicado.

Tras una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU, en febrero pasado, los inmigrantes detenidos en Luisiana, Mississippi y Texas tienen menos vías para solicitar su libertad mientras sus casos están pendientes. El pronunciamiento dejó en firme que la administración Trump ‘tiene la facultad de mantener detenidos y sin derecho a fianza a cualquier inmigrante que haya ingresado al país sin inspección, independientemente del tiempo que lleve en el territorio’.

Sin embargo, la familia no pierde las esperanzas y le pide a ICE, al sistema de justicia, a la corte federal y a los aparatos de inmigración, “que actúen de manera justa” y “que no mientan” queriendo pintar al recién graduado de secundaria como alguien que falló en cumplir el monitoreo que exige ICE, y mucho menos que digan que es un delincuente.

Daniel Garzón Romero, adolescente solicitante de asilo, lleva tres semanas arrestado por ICE Crédito: Cortesía Familia Forero | Impremedia

El “Habeas Corpus” es una demanda federal presentada para impugnar la legalidad de la detención de un inmigrante por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el proceso se exige que el gobierno demuestre ante el tribunal federal —y no ante un tribunal de inmigración— que tiene la autoridad legal para mantener al joven colombiano bajo custodia.

Y es que a pesar de que documentos muestran que Daniel Garzón Romero y su familia ingresaron a Estados Unidos bajo vías legales permitidas por la anterior administración federal, y se encuentran en territorio estadounidense de manera legal, con permiso de trabajo y Seguro Social, en medio de un proceso de asilo ante una corte de Inmigración en la Ciudad de Nueva York, ICE dice que eso no significa que están en el país de manera legal.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), insiste en que el joven violó la ley y que está aquí ilegalmente, pues no tiene un estatus migratorio definido. Además mencionan que no cumplió con las exigencias del programa de monitoreo.

“Daniel Garzón Romero, un extranjero ilegal, de Colombia, fue puesto bajo custodia de ICE el 18 de mayo de 2026, tras varias violaciones graves de los requisitos de su programa de Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés)“, le dijo a El Diario Melissa Egan, vocera de ICE. “Los participantes del programa ATD pueden estar sujetos a diversas formas de supervisión, tales como presentaciones periódicas, monitoreo electrónico u otros requisitos para reportarse. En este caso, Romero falló con cuatro chequeos obligatorios, lo que resultó en la terminación del programa”, le dijo a El Diario Melissa Egan, vocera de ICE.

La funcionaria federal mencionó además que “Garzón Romero ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y fue interceptado inicialmente por la Patrulla Fronteriza cerca de San Luis, Arizona, alrededor del 8 de abril de 2022. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo las políticas fronterizas de la administración Biden”, hechos que la familia desmiente.

Y ante las quejas de que el joven está recibiendo un trato injusto, la vocera de ICE agregó que el joven “permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de los procedimientos migratorios y gozará de todas las garantías del debido proceso”. Recalcó que “la existencia de solicitudes de alivio migratorio pendientes no implica que la persona cuente con un estatus legal para permanecer en los Estados Unidos”.

Alexandra Romero, madre del adolescente, quien también está en el mismo caso de solicitud de asilo junto a la petición familiar presentada con su hijo, su esposo y su niña menor, arreció el llamado a que liberen a su hijo y confesó tener miedo de terminar con la misma suerte del muchacho. Los abusos que están cometiendo funcionarios de ICE, principalmente contra familias latinas, como denuncian defensores de inmigrantes, aumenta su temor.

La familia de Daniel Garzón Romero, adolescente solicitante de asilo, arrestado por ICE tiene temor Crédito: Cortesía Familia Forero | Impremedia

“No es justo que la comunidad hispana tenga que pasar y vivir este tipo de situaciones que estamos sufriendo ahora, tanto mi hijo estando allá adentro, como nosotros estando afuera”, aseguró la colombiana.

“Pedimos qué liberen a Daniel para volver a estar juntos. Aunque también tenemos temor de salir y de tener que presentarnos a citas en donde no están respetando nuestros derechos”, dijo la colombiana.

“Es que están pasando por encima de la ley, sin importar si tenemos un proceso en el que estamos cumpliendo con todo lo que nos han pedido. Esto es un acorralamiento”, agregó la madre de Daniel, quien agregó que su hijo es un joven ejemplar, que siempre piensa en ayudar a los demás.

“Espero que mi hijo salga libre pronto, porque es un buen muchacho. No tiene ningún récord criminal, como ICE lo quiere hacer ver ante todo el mundo. Mi hijo no es un criminal, es un buen muchacho, criado con buenos valores y con un montón de sueños por delante”, dijo la angustiada mamá.

“El está enfocado en salir libre y quiere ayudar a los que están allá adentro, porque nadie merece esos tratos inhumanos. Mi hijo quiere salir y poder ayudar a personas que están en su misma situación, incluso personas que no se han podido comunicar con sus familias”, agregó. “Es tal su anhelo, que me dice que le ha entrado el deseo de estudiar derecho para poder ayudar a personas que se encuentran en su situación”.

Geovanni Valderrama, padrastro de Daniel, defiende a su hijo y le pide a ICE que “actúe de manera justa y libere inmediatamente” al adolescente. Insiste en que las razones que la agencia federal esgrime para dar sustento a la detención del joven, no son verdaderas.

“Yo le digo a ICE que está faltando a la verdad y no sé que oscuras razones hay detrás de todos los malos procedimientos que están haciendo como entidad y oficina gubernamental. Les pido que corrijan su error y liberen a Daniel, pue ni estamos aquí de manera ilegal ni él falló en cumplir con los requerimientos de la aplicación y siempre se tomó las fotos”, dijo el padre de familia.

El jefe del hogar, quien agregó que la aplicación que se usa para tomarse las fotos que exige ICE de manera semanal presenta fallas, algo que afirma habían informado, hizo un llamado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani para que les tienda la mano. Asegura que aunque se mudaron a Tennessee porque los altos costos de la Gran Manzana los estaban ahorcando, son una familia neoyorquina.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos ha dado aquí la comunidad y profesores de la escuela de Daniel, pero no contamos con ayuda legal efectiva, más cuando tenemos nuestra cita en la corte en Nueva York a finales de este mes y no sabemos qué hacer. Le pedimos ayuda al alcalde Mamdani”, dijo el solicitante de asilo. “Mi hijo es un ser maravilloso. Esperamos que estos atropellos hacia los inmigrantes terminen, pero mientras llega ese momento, necesitamos apoyo legal para poder pelear mejor nuestro caso”.

Desde el centro de detención, donde Daniel puede comunicarse a través de videollamadas con cobro, el joven pidió que lo liberen y aseguró que los tratos que recibe no son buenos y que existe una presión constante por parte de funcionarios de ICE para que él y quienes están detenidos allá firmen documentos para que se regresen a sus países y no continúen con sus casos migratorios.

Daniel Garzón Romero hablando desde el centro de detención. Cortesía

“Todo esto es un trato inhumano. Nadie merece estar encerrado injustamente. Y lo que tratan de hacer aquí, todo el tiempo, es que uno firme para irse voluntariamente a su país. Todo el tiempo andan buscando la forma de deportar gente”, comentó el joven, de 18 años. “Nadie es ilegal en tierra robada”.

El joven detenido insiste en que su arresto fue injusto, que cumplió siempre con los requerimientos de ICE, aunque “la aplicación desde el primer día, estuvo fallando”, y destacó que “de la mano de Dios”, espera que pronto vuelva a estar con su familia para seguir peleando su caso de asilo en libertad y pelear por quienes pasan por su misma situación.

“Si Dios me permite salir de acá, quiero ayudar a toda la gente que fue encerrada injustamente, porque nadie merece esto. Nadie”, dijo Daniel.

Los padres de Daniel Garzón piden ayuda a la administración del Alcalde Mamdani. Foto Cortesía

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