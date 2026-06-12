Cubano Aroldis Chapman pone condición para posible regreso a New York Yankees

El veterano cerrador cubano Aroldis Chapman afirmó que estaría dispuesto a considerar un regreso a los New York Yankees, aunque dejó claro que antes espera una disculpa pública por parte del gerente general Brian Cashman.

Así lo soltó sin titubeos, encendiendo el debate entre los fanáticos de la MLB y avivando la rivalidad más caliente de la Liga Americana. La historia entre Chapman y los Yankees viene cargada de drama. Todo se remonta a la temporada 2022, cuando la relación entre el zurdo y la directiva del Bronx se fue al abismo.

Chapman fue removido del rol de cerrador y, tras ausentarse de una práctica obligatoria, quedó fuera del roster de postemporada. El cubano asegura que tenía permiso para viajar, pero la oficina de los Yankees lo acusó de insubordinación. Desde entonces, el ambiente quedó enrarecido.

Sin aferrarse al rencor

En entrevista con Enrique Rojas de ESPN, Chapman fue directo al grano cuando le preguntaron si la disculpa debía venir de Cashman: “Sí”. Sin rodeos, el lanzador dejó claro que el pasado no se olvida tan fácil, aunque tampoco se aferra al rencor. “Lo que pasó, pasó”, soltó el Misil Cubano, quien hoy está tirando lumbre en el bullpen de Boston.

Aroldis Chapman wants an apology from Brian Cashman if he were to be traded back to the Yankees, per @Enrique_Rojas1 pic.twitter.com/1c0UObVWOV — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 11, 2026

Y vaya que Chapman está encendido. A sus 38 años, presume una efectividad de 0.46 en 20 apariciones y suma 13 salvamentos para unos Red Sox que, con marca de 27-39, parecen listos para vender piezas antes de la fecha límite de cambios. El cubano se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado, y los rumores de cambio no dejan de sonar en los pasillos de la MLB.

Sin embargo, una transacción entre Red Sox y Yankees luce casi imposible. La rivalidad histórica entre ambos equipos hace que cualquier movimiento entre ellos sea visto con lupa. Ninguno quiere reforzar al enemigo, mucho menos en plena reconstrucción o pelea por la cima de la Liga Americana. Pero en el béisbol, nunca digas nunca.

No preocupado por los cambios

Chapman, por su parte, se mantiene enfocado en su trabajo. “No tengo control sobre eso”, dijo sobre las especulaciones de cambio.

El cubano prefiere dejar el ruido mediático a un lado y concentrarse en sacar joyitas a la defensiva y dominar a base de puro fuego cada vez que sube a la loma. Su mentalidad es clara: hacer su trabajo y dejar que el destino decida el resto.

¿Veremos a Chapman de vuelta en el Bronx? ¿Se atreverán los Yankees a buscarlo, sabiendo que primero deben tragarse el orgullo y pedir disculpas? Por ahora, todo es especulación, pero el nombre de Chapman seguirá en boca de todos mientras la fecha límite de cambios se acerca.

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