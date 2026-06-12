Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively tras su batalla legal

Un juez ordenó que el actor Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de la actriz Blake Lively tras el acuerdo extrajudicial con el que resolvieron la disputa sobre la película “It Ends With Us”.

El juez Lewis J. Liman determinó que Blake Lively tiene derecho a recuperar los costos legales de su defensa tras la demanda por difamación que interpuso Justin Bladoni, su coprotagonista de “It Ends With Us”, en su contra luego de que la artista lo demandó por acoso sexual.

La decisión del juez se basa en una ley de California de 2023 creada para proteger a las personas que acusan de abuso sexual de demandas por difamación en represalia. Sin embargo, el juez Liman denegó la solicitud de Lively de indemnización triple y daños punitivos, al considerar que no existen bases legales.

“El Tribunal concluye que, según consta en autos, las Partes Wayfarer no han cumplido con su obligación de demostrar que el privilegio de la Sección 47.1 no se aplica, y Lively tiene, por lo tanto, derecho a honorarios y costas”, dijo.

Los abogados de Lively señalaron que este fallo demuestra que la actriz actuó “de buena fe”. “La Sra. Lively se siente satisfecha de que su demanda demuestre cómo el artículo 47.1 y leyes similares crean un camino para que las víctimas exijan responsabilidades a quienes utilizan los ataques en línea y las demandas de represalia para intimidar y silenciar a las víctimas”, señalaron los abogados Esra Hudson y Michael Gottlieb.

En cambio, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, reiteró que las acusaciones de Lively contra Baldoni son falsas y que la actriz intentó explotar la mencionada ley de California.

“A pesar de que el tribunal desestimó todas sus demandas por acoso sexual y difamación, la Sra. Lively luego intentó explotar una ley de California establecida para proteger a las verdaderas víctimas en lo que resultó ser una misión infructuosa para obtener daños. Una vez más, fracasó”, dijo el abogado en un comunicado.

Según dijo Freedman, a Lively le concedieron el pago de los honorarios legales por “una sola reclamación, en el marco de un caso que duró apenas unos meses”. “A lo largo de este proceso, la reputación de personas inocentes se vio injustamente empañada. No hubo acoso sexual. No hubo represalias. No hubo campaña de desprestigio. El tribunal lo reconoció, consta en actas y lo hemos sostenido desde el principio. No dudaríamos en defender la verdad una vez más”, dijo.

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