Vendedor de lotería enfrenta prisión por estafar a ganador de $5 millones

Un vendedor de lotería en España fue condenado a 3 años y medio de prisión tras ser declarado culpable de estafar al ganador de un premio de unos $5 millones de dólares e intentar apropiarse del dinero durante casi una década.

La sentencia fue emitida por un tribunal de la ciudad de A Coruña, en el noroeste del país, que concluyó que el acusado actuó de forma deliberada cuando un cliente acudió a su establecimiento para comprobar un boleto premiado en 2012.

Según los documentos judiciales, el vendedor detectó que el boleto era ganador de una suma multimillonaria. Sin embargo, en lugar de informar al cliente, le aseguró falsamente que ninguno de sus números había resultado premiado.

Tras engañar al verdadero propietario, el hombre intentó cobrar el premio alegando que había encontrado el boleto ganador en su propia administración de lotería. No obstante, las autoridades encargadas de gestionar el sorteo sospecharon de la situación y decidieron no realizar el pago de inmediato.

La administración de lotería mantuvo el boleto bajo custodia mientras investigaba quién era el legítimo dueño del premio. Pese a ello, el vendedor presentó reclamaciones de manera reiterada durante ocho años con el objetivo de quedarse con el dinero, según recoge la resolución judicial.

El caso tuvo un giro trágico cuando el verdadero ganador falleció en 2014, antes de que se resolviera definitivamente la disputa sobre la propiedad del boleto.

Finalmente, el tribunal determinó que los herederos de la víctima son los legítimos beneficiarios del millonario premio y ordenó que reciban la totalidad del dinero.

Además de la pena de prisión, la justicia española declaró al vendedor culpable de fraude agravado. La sentencia todavía no es definitiva y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de España.

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