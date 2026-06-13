DSA de Nueva York cuestiona a Mamdani por aumento de agentes policiales en la ciudad

La sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América criticó el viernes la reciente decisión del alcalde Zohran Mamdani de ampliar la plantilla del Departamento de Policía de Nueva York.

En un comunicado firmado también por varias organizaciones progresistas aliadas, entre ellas Desis Rising Up & Moving, Jews for Racial and Economic Justice y New York Communities for Change, los grupos señalaron que el incremento propuesto contradice compromisos previos del alcalde y los principios del movimiento que respaldó su candidatura, informó City & State NY.

“El programa de Mamdani para la alcaldía prometía mantener sin cambios el tamaño del NYPD. Sin embargo, ahora se ha comprometido a sumar 580 agentes, lo que supondría al menos $70 millones de dólares adicionales del presupuesto municipal”, señala la declaración.

Los firmantes añadieron que la medida “contradice los valores del movimiento socialista y obrero” que apoyó su campaña.

Las organizaciones instaron al alcalde a revertir la expansión policial y redirigir los recursos hacia programas de seguridad comunitaria. “Pedimos a Mamdani que retire esta propuesta y que invierta esos fondos en alternativas comunitarias de seguridad”, expresaron.

Read our statement on the proposed increase to the NYPD headcount.



To get involved, join the Racial Justice Working Group at an upcoming meeting: https://t.co/7NcKf4up9O pic.twitter.com/sZTLDUqVtQ — NYC-DSA ? (@nycDSA) June 12, 2026

Según datos de la administración municipal, el NYPD cuenta actualmente con 33,861 agentes.

El plan presupuestario contempla elevar la plantilla hasta unos 35,370 agentes para el año fiscal 2027, una cifra que se acerca al límite de 35,000 que Mamdani defendió durante su campaña, aunque representa un cambio respecto a esa promesa inicial.

El comunicado también reaviva otras demandas históricas de los grupos firmantes, como la eliminación del Strategic Response Group del NYPD y la revisión de la base de datos de pandillas. Mientras Mamdani ha reiterado su intención de desmantelar esa unidad, su posición sobre la base de datos ha evolucionado, pasando de proponer su eliminación a reconocer reformas implementadas por el departamento.

Además, las organizaciones pidieron acelerar la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria con personal civil para atender casos de salud mental y personas sin hogar, funciones que actualmente recaen en la policía.

La administración ha avanzado en esa dirección mediante una oficina con competencias limitadas, con la promesa de ampliarla durante el mandato, indicó el medio.

Aunque la carta elogia algunos objetivos generales de seguridad pública del alcalde, el tono representa un giro en la relación pública entre NYC-DSA y Mamdani, que hasta ahora había evitado críticas abiertas.

Según City & State NY, la organización suele canalizar sus desacuerdos de forma interna, a pesar de que sectores de su base sí han expresado posiciones más duras.

Sigue leyendo:

• 56 detenidos: policías heridos; faroles, taxi y Citi Bikes destrozados en celebración de los Knicks en Nueva York

• Zohran Mamdani estaría evaluando mantener la base de datos de pandillas del NYPD

• Exigen que el NYPD elimine base de datos de presuntos pandilleros señalada de prejuicios raciales