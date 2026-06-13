Hollywood vive una dulce temporada de maternidad

Las alfombras rojas y los estrenos también comparten espacio con otra noticia que parece estar más presente en Hollywood por estos días. Mientras Elizabeth Olsen y Kaley Cuoco se preparan para recibir nuevos integrantes en sus hogares, Millie Bobby Brown mira hacia el futuro y habla con sinceridad sobre la posibilidad de convertirse también en madre biológica.

Las tres actrices atraviesan momentos distintos, pero conectados por una misma idea, la de la construcción de la familia como un pilar fundamental.

Elizabeth Olsen espera su primer hijo

Elizabeth Olsen, la protagonista de “WandaVision”, está embarazada. La noticia se conoció después de que fuera fotografiada esta semana durante un almuerzo en el restaurante All Time de Los Ángeles.

Olsen, de 37 años, fue vista con una camisa blanca abierta en la parte inferior que dejaba ver su vientre. En algunas imágenes, incluso, aparece acariciando la barriga mientras caminaba por la ciudad.

El bebé será el primero para la actriz y su esposo, el músico Robbie Arnett. La pareja ha mantenido históricamente un perfil bajo. Fueron vinculados por primera vez en 2017 y, según informó People en 2019, se comprometieron tras tres años de relación.

Aunque nunca hicieron un anuncio formal sobre su boda, Olsen sorprendió a muchos seguidores en 2021 cuando, durante una conversación con Kaley Cuoco para la serie “Actors on Actors” de Variety, se refirió a Arnett como su “esposo”.

“Acabo de darme cuenta de que mi esposo dejó Little Miss Magic”, comentó entonces mientras señalaba un libro que aparecía al fondo de la videollamada.

Kaley Cuoco agranda su familia

La familia de Kaley Cuoco también está a punto de crecer. La actriz de “The Flight Attendant” anunció que espera su segundo hijo junto a su prometido, Tom Pelphrey.

La noticia llegó a través de Instagram con una serie de fotografías familiares. En una de ellas aparecen Cuoco, Pelphrey y su hija Matilda frente a un pastel que escondía la gran sorpresa. El relleno rosa confirmó que esperan una niña: “💖 Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad! 💖”, escribió la actriz.

También confesó que este embarazo ha sido diferente al primero: “Esta segunda experiencia ha sido un poco más complicada en muchos sentidos, ¡pero vaya, estamos tan agradecidos por este momento!!”.

La intérprete reveló que la futura hermana menor ya tiene personalidad propia: “¡¡¡La hermanita está en camino!!! @tommypelphrey, papá de una niña de por vida 🎀 y sí, ¡la última foto es nuestra delicada princesa haciéndonos el dedo del medio!🤦🏼‍♀️😆”.

Millie Bobby Brown piensa en lo que viene

Mientras algunas celebran embarazos, Millie Bobby Brown reflexiona sobre cómo imagina su futuro.

La protagonista de “Enola Holmes 3” contó recientemente en el podcast “Not Gonna Lie with Kylie Kelce” que siempre soñó con adoptar. De hecho, ella y su esposo Jake Bongiovi anunciaron en agosto de 2025 la adopción de una niña: “Siempre, siempre quise adoptar”, explicó la actriz de 22 años.

Sin embargo, aclaró que la adopción no excluye otros caminos hacia la maternidad: “No es porque no quiera eso. Espero que algún día eso forme parte de mi futuro”, afirmó al referirse a la posibilidad de tener un hijo biológico.

Brown también defendió con firmeza el valor de la adopción: “La adopción es amor, la adopción es para siempre”, señaló.

La actriz también reveló que ha recibido críticas desde que se convirtió en madre, una experiencia que no esperaba enfrentar. Aun así, mantiene una postura clara sobre el tema. En declaraciones a Extra, realizadas después de su primer Día de las Madres, resumió su visión con una frase sencilla: “Todas somos madres”.

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