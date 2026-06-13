Mataron a un hombre en un parque en Queens, Nueva York: 4to caso en pocos meses

Un joven murió apuñalado durante una reunión grupal en Little Bay Park en Queens cerca de la autopista Cross Island Parkway la noche del jueves, informó la Policía de Nueva York.

Fue al menos el 4to homicidio en pocos meses en un parque en Queens: el 18 de mayo Albert Itzkowitz, hombre de 75 años, fue baleado en Kissena Park a plena luz del día; el 16 de abril un quinceañero murió baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en Roy Wilkins Park. Días antes, el 10 de abril un hombre de 49 años fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras del parque Archie Spigner en South Jamaica.

La última víctima, aún no identificada y cuya edad se estima entre los 17 y los 25 años, se encontraba en el parque en Bay Terrace cuando estalló una pelea entre un grupo de adolescentes. Durante el altercado, recibió una puñalada en la espalda, según indicaron las autoridades.

Una fuente policial cercana al caso informó que se vio a unas 20 personas -en su mayoría adolescentes- huyendo del pequeño parque, situado cerca del puente Throgs Neck, a bordo de bicicletas eléctricas y ciclomotores. Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima al hospital New York-Presbyterian Queens, pero no fue posible salvarle la vida, indicó amNY.

La policía señaló que el joven no llevaba consigo documentos ni teléfono móvil, por lo que aún no ha sido identificado, acotó Daily News. La concejal Vickie Paladino, quien representa la zona, condenó la violencia y dijo que la víctima era un hombre hispano. «Esto es EXTREMADAMENTE inusual en Whitestone y no augura nada bueno para lo que podemos esperar este verano», publicó en Facebook.

Hasta el momento no se han realizado detenciones ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas es constante. En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas.

