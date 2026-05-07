Quinceañero abatido en un parque en Queens, Nueva York: 2do arrestado es menor de edad

Un menor de 16 años años fue arrestado como sospechoso de haber participado en la muerte del quinceañero Jaden Pierre, baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en un parque en Queens (NYC).

Según la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, el adolescente sospechoso se entregó a las autoridades y fue imputado por intento de agresión y agresión en relación con la paliza que precedió al tiroteo del 16 de abril. Se ordenó su detención bajo una fianza de un $1 millón de dólares, tras declararse “no culpable” ante el Tribunal Penal Supremo de Queens, acotó Daily News.

Entre otros ataques, Pierre fue golpeado con la culata de una pistola antes de ser baleado. «Los sucesos ocurridos ese día en un parque residencial captaron la atención de toda la ciudad», declaró Katz en un comunicado tras el arresto del adolescente. «El joven de 16 años -acusado formalmente, pero cuyo nombre no se revela debido a su edad-, actuando en complicidad con otros, golpeó repetidamente con puñetazos y patadas a (Pierre), además de proferirle insultos. La víctima se encontraba desarmada y, presuntamente, no se defendió».

Previamente Zahir Davis (18)-presunto autor de los disparos y miembro de la pandilla BG4-, fue arrestado el 24 de abril e imputado por homicidio, agresión en grupo y posesión de armas. También se declaró “no culpable” y al momento permanece detenido sin derecho a fianza.

Al parecer Pierre participaba en una guerra de globos de agua -evento que él mismo había ayudado a organizar a través de las redes sociales- cuando un individuo no identificado, vinculado a Davis, lo reconoció por haber coincidido en una pelea anterior en enero, según Joseph Kenny, jefe de detectives de NYPD.

BG4 —siglas de Blitz Gang 4— opera en el sureste de Queens y constituye una facción derivada de la pandilla Money World, la cual ha mantenido una rivalidad histórica con la Snow Gang, señaló Kenny.

El abogado defensor de Davis señaló que «los ánimos están muy caldeados» a raíz de la muerte de Pierre; no obstante, indicó que se encuentra a la espera de recibir la documentación probatoria relativa al caso de su cliente y declinó hacer más comentarios al respecto. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Pierre fue el 2do quinceañero en morir baleado en Nueva York en un lapso de apenas 24 horas, luego de otro caso sucedido en el parque Eisenhower en el condado Nassau de Long Island (NY), el 15 de abril.

En paralelo, a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El 27 de abril otro quinceañero fue baleado por 2da vez en lo que del año, en esa ocasión dentro de un vagón del Metro de Nueva York. Aunque ha sobrevivido en ambos casos, al momento sigue hospitalizado con soporte vital.