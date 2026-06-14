Alemania firma la segunda gran goleada del Mundial 2026 con un 7-1 a Curazao

El Mundial 2026 ya comienza a tomar la dinámica y a regalar emociones. Este domingo la selección de Alemania firmó la segunda goleada del torneo, derrotando a la debutante Curazao con marcador de 7-1.

El partido fue un mero trámite para los bávaros desde el minuto uno. La marcada superioridad de los cuatro veces campeones del mundo se vio reflejada en el marcador desde el minuto 6 con un golazo de Félix Nmecha.

El mediocampista del Borussia Dortmund abrió el partido con un golazo desde fuera del área, un derechazo potente imposible para Eloy Room.

¡GOLAZO DE ALEMANIA! ¡LLEGA TEMPRANO EL PRIMERO!



Fantástica definición de Felix Nmecha y hace el primer gol alemán en la Copa del Mundo 2026.



Curazao ya lo pierde. pic.twitter.com/LFRMcTub3P — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Sin embargo, el partido se tensaría por unos minutos cuando al 21’ Curazao anotó su primer gol en la historia de la Copa del Mundo de la mano de Livano Comenencia.

El gol sirvió para empatar el encuentro que había destrabado Félix Nmecha al minuto seis. El histórico tanto de Curazao llegó tras un remate dentro del área antecedido por un rebote que se originó de un pase entre líneas rechazado por Nico Schlotterbeck.

Inicialmente, Locadia tomó la pelota dividida, pero su remate fallido, desviado por un defensor alemán, terminó en los pies de Comenecia, quien le pegó de primera con pierna zurda y borde interno.

¡EL PRIMER GOL DE CURAZAO EN MUNDIALES! ¡COMPLETAMENTE HISTÓRICO!



Livano Comenencia es el héroe, empata el juego ante Alemania y convierte un GOL HISTÓRICO. pic.twitter.com/36rtiJuD1K — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Antes de finalizar el segundo tiempo, al minuto 38, el defensor central Nico Schlotterbeck desempató las acciones en un tiro de esquina con un cabezazo en el que se adelantó a todos y remató en soledad.

¡ALEMANIA RECUPERA LA VENTAJA!



Nico Schlotterbeck marca de cabeza y hace el 2-1 sobre Curazao, ¡Lo gritan y celebran los alemanes! pic.twitter.com/bHZs124jzN — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Ya con el 2-1, el partido se le hizo pesado a una Curazao sin ningún tipo de bagaje histórico a escala futbolística y, al 45+5, Alemania firmó el tercero de mano de Kai Havertz por medio de la vía penal.

La estrella del Arsenal ejecutó con frialdad para engañar al arquero y estiró la diferencia antes del descanso.

¡KAI HAVERTZ AUMENTA LA VENTAJA!



El delantero de Arsenal define de forma magistral el penal y hace el 3-1 sobre Curazao antes de que termine el primer tiempo. pic.twitter.com/sayefjz57w — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

El segundo tiempo comenzó como terminó, con gol de vestuario. Jamal Musiala sentenció el cuarto tanto al minuto 46 para confirmar que la jornada de Curazao sería una humillación a pesar del hito histórico de los dirigidos por Dick Advocaat.

¡YA ES GOLEADA DE ALEMANIA SOBRE CURAZAO!



Jamal Musiala marca rápidamente el cuatro del partido, apenas iniciando el segundo tiempo.



¿Habrá más goles alemanes? pic.twitter.com/5VEjEoG55a — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

La perla del Bayern de Múnich atacó el espacio tras un pase profundo y definió cruzado. El 5-1 de Alemania llegó al descanso de la mano de Nathaniel Brown, quien remató de derecha dentro del área, asistido por Deniz Undav, que entró de cambio.

¡GOLAZO DE ALEMANIA! ¡LLEGÓ EL QUINTO!



Nathaniel Brown define de forma espectacular para hacer la “manita” sobre Curazao en Houston. pic.twitter.com/mTCRR174q4 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Al 78’, Alemania puso marcador de tenis marcando el 6-1 gracias a una diagonal de Kimmich con control y definición de Undav para cerrar la goleada con un remate dentro del área chica tras un pase de la muerte.

¡Y LOS GOLES NO DEJAN DE CAER! ¡YA SON SEIS DE ALEMANIA!



Deniz Undav se une a la fiesta y marca el sexto sobre Curazao, ¡Goleada histórica! pic.twitter.com/AMfCGCSSdv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

12 años después, Alemania volvió a replicar un 7-1 en un Mundial. Al minuto 88, Leon Goretzka interceptó una pelota filtrada por Undav para dejar mano a mano a Havertz, que convirtió su segundo tanto de la jornada.

¡DOBLETE DE KAI HAVERTZ! ¡OTRA VEZ 7 GOLES EN UN MUNDIAL!



Alemania marca el séptimo sobre Curazao, ¡Linda definición del delantero de Arsenal! pic.twitter.com/DXKgOHaWpl — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Con este resultado, Alemania extendió su récord como la selección con más partidos marcando cinco o más goles en la historia de la Copa del Mundo.

Con este resultado, Alemania deja muy encaminada, salvo catástrofe, su clasificación a la próxima ronda. El próximo duelo del Grupo E lo protagonizarán Ecuador y Costa de Marfil este domingo en Filadelfia.



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