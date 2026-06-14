Polémica en el Mundial 2026 ante “prohibición” de preguntas en español a futbolistas

En medio del clima antimigrante que se vive en Estados Unidos y que se ha acrecentado en el comienzo del Mundial 2026 con la prohibición de entrada a aficionados e incluso árbitros, ahora surge una nueva polémica debido al idioma.

En las últimas horas, varias ruedas de prensa antes y después de los partidos han generado polémica porque algunos futbolistas y periodistas no han podido preguntar o responder en español.

Uno de los casos más evidentes ocurrió con Achraf Hakimi: el lateral marroquí, nacido en España y formado en el Real Madrid, recibió una pregunta en español del medio mexicano Azteca Deportes, pero el moderador lo interrumpió de inmediato para advertir que no se permitirían preguntas en ese idioma.

No obstante, Hakimi animó al periodista a seguir preguntando en español, mientras la organización insistía en que había un problema con las traducciones. El marroquí lo ignoró, bromeó y preguntó: “¿Cómo respondo, en inglés o en español?”.

Otro caso visible en la misma previa de ese partido de Marruecos vs. Brasil: Vinícius Jr. fue víctima de la misma polémica. El delantero pidió a un periodista español de DAZN que preguntara en castellano luego de haber iniciado la interrogante en inglés. “Creo que no puedo”, respondió el periodista.

Lejos de ser un hecho aislado de aquella rueda de prensa de Marruecos y Brasil, horas después ocurrió de nuevo en la previa del Holanda vs. Japón.

Frenkie de Jong se convirtió en el tercer futbolista al que le impidieron responder en español en un Mundial que tiene a México como uno de sus anfitriones.

A pesar de que el jugador del FC Barcelona maneja el inglés, recalcó que no le molestaba ni suponía un problema recibir la pregunta en español. Sin embargo, el delatado de la FIFA alegó problemas con la traducción.

¡OTRO CASO MÁS! ????



Frenkie DeJong es el tercer jugador que le prohíben contestar en español en un #Mundial que tiene a México como anfitrión… ? pic.twitter.com/XlpJea3Ohz — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

Desde la FIFA sostienen que el español no está prohibido en el torneo y que las restricciones responden únicamente a un protocolo de logística para agilizar las ruedas de prensa.

Según esas normas, las preguntas deben hacerse primero en los idiomas de las dos selecciones que disputan el partido. El inglés queda como idioma puente cuando los periodistas no dominan esas lenguas y como la única opción universal permitida para todos.

Esta modalidad está suponiendo una barrera comunicacional entre los periodistas y los jugadores o entrenadores. Una muestra de ello volvió a ocurrir el pasado cuando el periodista venezolano Tony Carrasco entrevistó a Vini Jr. después del empate ante Marruecos.

Carrasco solicitó al futbolista del Real Madrid responder en español. Vinícius, que habla perfecto castellano, recibió la pregunta, pero dijo que respondería en portugués debido a que se encontraba representando a Brasil.

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