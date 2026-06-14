Fabrizio Romano adelantó que Marc Cucurella fichará por el Real Madrid

El mercado de fichajes sorprendió la paz de la selección española a menos de 24 horas de su estreno en el Mundial 2026. Este domingo, en las vísperas del esperado debut de La Roja frente a Cabo Verde, el nombre de Marc Cucurella acaparó todos los titulares tras desvelarse su inminente traspaso al Real Madrid.

La primicia corrió a cargo del periodista italiano Fabrizio Romano, la máxima autoridad en el mercado de transferencias, quien sacudió las redes sociales con un contundente mensaje: “Marc Cucurella fichará por el Real Madrid pagando 60 millones de euros procedente del Chelsea”.

El anuncio de la multimillonaria operación cayó como un auténtico terremoto en el campamento español justo después de que concluyera la última sesión de entrenamiento dirigida por Luis de la Fuente. Según testigos presenciales, al lateral de 27 años se le vio sumamente pendiente de su teléfono móvil, cruzando mensajes y manteniendo tensas conversaciones en los vestuarios e instantes previos a saltar al césped para iniciar los ejercicios de movilidad con el resto del grupo.

Cabe recordar que el zaguero catalán tiene contrato vigente con el Chelsea hasta el 30 de junio de 2029, club en el que aterrizó en 2022 y donde viene de firmar una temporada cumplidora en lo individual: disputó 50 partidos oficiales, registrando un gol y cuatro asistencias.

El Real Madrid continúa así con su agresiva política de reestructuración de plantilla tras cerrar un año en blanco, una sequía de títulos que propició esta misma semana el regreso oficial del portugués José Mourinho al banquillo blanco.

Mourinho, de perfil sumamente táctico, sumará a sus filas a un futbolista de un despliegue físico envidiable, con experiencia contrastada en la exigente Premier League y con un gen competitivo idóneo para su nuevo esquema defensivo hasta 2029.

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