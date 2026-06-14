Fiscales revelan que el agresor de Penn Station pretendía matar a siete personas

Las autoridades afirmaron que el sujeto arrestado por el ataque con un cuchillo ocurrido el fin de semana pasado en la estación Penn Station trató de matar a siete personas, una más de las que se reportaron anteriormente.

La noticia llegó después de que la fiscalía acusara el viernes a Hector Deleon, de 51 años, de siete cargos de intento de asesinato por el ataque masivo en la estación de transporte público. La denuncia penal argumenta que, en tan solo dos minutos del pasado domingo, Deleon atacó a siete personas, hiriendo a la mayoría a nivel de la cabeza, el cuello y el torso con un cuchillo.

De acuerdo con la fiscalía del distrito de Manhattan, los abogados del sujeto pidieron una evaluación de su capacidad mental en medio de la comparecencia ante el juez.

Asimismo, el magistrado decidió mantenerlo bajo prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Deberá comparecer de nuevo ante la corte el 29 de junio.

La audiencia ante el juez se había retrasado a inicios de semana debido a que Deleon había sido hospitalizado, de acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades, informó Gothamist.

“Este fue un ataque aterrador en pleno centro de Penn Station, en un momento de gran afluencia en la ciudad de Nueva York”, declaró el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado. “Exigiremos responsabilidades a los culpables y seguiremos priorizando la prevención de este tipo de incidentes violentos y aleatorios”.

La denuncia dice que Deleon también enfrenta un cargo de agresión de primer grado, seis cargos de intento de agresión en primer grado y cuatro cargos de agresión en segundo grado. Los fiscales señalaron que su último arresto en Nueva York fue en 2008.

De acuerdo con la denuncia penal, el ataque que se desarrolló poco antes de las 7:00 de la tarde del domingo dentro de la terminal de NJ Transit en Penn Station.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó en principio que seis personas resultaron heridas en el altercado; cinco de ellas fueron llevadas al Hospital Bellevue y una al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. La denuncia penal identifica a una séptima víctima, una mujer no identificada a la que, según dicen, Deleon acuchilló dos veces cerca del torso, acercándose peligrosamente a su abdomen.

De acuerdo con la denuncia penal, una víctima sufrió una herida punzante en la sien izquierda, lo que causó una hemorragia cerebral y un traumatismo craneoencefálico. Otras dos personas atacadas fueron apuñaladas en la garganta y necesitaron puntos de sutura. Una de ellas expresó a los detectives que su capacidad de tragar y comer se había visto afectada. Otra víctima fue sometida a dos operaciones por heridas en un lado del rostro.

Dos de las siete víctimas siguen sin ser identificadas, de acuerdo con lo que informaron los fiscales de la ciudad.

Según la denuncia, Deleon soltó el cuchillo al ser confrontado por agentes de la policía de Amtrak y fue detenido.

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