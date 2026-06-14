Presunto asesino de California es capturado tras estar prófugo por casi una década

Un hombre estadounidense, que fue acusado de dos asesinatos en California, regresó a Los Ángeles tras permanecer casi una década prófugo en la nación asiática de Laos.

El sospechoso, identificado como Myung Jin Kim, de 31 años, fue capturado en el país asiático y trasladado bajo custodia federal en un operativo que representa la primera extradición penal efectuada desde Laos hacia los Estados Unidos en la historia.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange el Departamento de Policía de San José, los hechos delictivos vinculados a Kim comenzaron en 2016. Las investigaciones señalan que el sujeto planificó el asesinato de un hombre en San José; sin embargo, el ejecutor contratado erró de blanco y mató a otra persona. Aunque se ordenó su captura, el sospechoso abandonó la localidad, informó New York Post.

El segundo incidente ocurrió mientras el implicado gozaba de libertad bajo fianza en el condado de Orange por delitos de narcotráfico en 2018. La fiscalía afirmó que Kim disparó seis veces contra su amigo, Christian Kim, en los exteriores de una farmacia CVS en Westminster, debido a un conflicto económico.

Captura en Asia y proceso de extradición

La localización de Kim se concretó en diciembre pasado en Laos, a más de 13,000 kilómetros de California. El sujeto fue arrestado en mayo por el uso de documentación de viaje falsa, iniciando el proceso de entrega coordinada entre múltiples agencias internacionales. El procesado arribó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el miércoles 9 de junio.

Actualmente, el detenido permanece recluido en el condado de Santa Clara para responder por el primer homicidio, y posteriormente será enviado al condado de Orange para encarar los cargos restantes.

“Los cobardes actos de violencia del señor Kim finalmente le pasaron factura, a pesar de estar al otro lado del mundo”, declaró Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Mientras tanto, el jefe de policía de San José, Paul Joseph, dijo que sus detectives “nunca se dieron por vencidos en este caso, y su persistencia, combinada con el extraordinario apoyo de nuestros socios de las fuerzas del orden, trajo a este sospechoso de regreso a San José para enfrentar la justicia”.

“Si vienes a nuestra ciudad y cometes un asesinato o cualquier otro delito grave, te localizaremos y te arrestaremos”, añadió el jefe de policía de Westminster, Darin Lenyi: “No importa cuánto tiempo nos lleve ni adónde huyan, iremos a por ustedes.”

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