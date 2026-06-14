Romário critica a Brasil tras debut en Mundial 2026: “Vini Jr. fue el mejor y Raphinha se quedó corto”

El mítico exdelantero y campeón del mundo con Brasil en 1994 Romário alzó la voz para analizar el tropiezo de la Canarinha ante Marruecos, ensalzando la figura de Vinícius Júnior pero destrozando sin contemplaciones el rendimiento de Raphinha y la pizarra táctica de Carlo Ancelotti.

A través de una columna de opinión sumamente crítica publicada en el prestigioso periódico ‘O Globo’, el Baixinho no escondió su profunda preocupación por la alarmante falta de claridad colectiva que exhibió el combinado brasileño desde el silbazo inicial en el torneo.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que Vini Jr. fue el mejor de Brasil en el campo. No solo marcó el gol, sino que fue el que más intentó ir a por los rivales, sobre todo en la primera parte. Raphinha se quedó corto, rindió muy por debajo de lo que es capaz. Y espero mucho de él en este Mundial”, sentenció Romário.

El análisis del exastro brasileño fue especialmente severo con el planteamiento del técnico italiano Carlo Ancelotti. Romário denunció que la zona medular de la Verdeamarela fue diseñada exclusivamente como una línea “de destrucción y marca”, un ecosistema gris que careció por completo de creatividad y que obligó al equipo a abusar sistemáticamente del pelotazo largo hacia los delanteros.

“Nuestro eterno problema en los laterales continúa. Ibañez prácticamente solo defiende, es un defensor central desplazado. No tiene el instinto para proyectarse. Danilo entró en el segundo tiempo, mejoró un poco, pero la verdad es que no tenemos sustituto para Wesley”, añadió el exfutbolista.

Respecto a la otra banda, consideró que Douglas Santos cumplió una actuación sumamente gris donde “no comprometió, pero tampoco apareció en el partido”.

En la otra cara de la moneda, Romário no escatimó en elogios para aplaudir la propuesta táctica de la selección de Marruecos, escuadra que maniató la salida brasileña y golpeó primero gracias a la anotación del atacante Ismael Saibari. “No se puede negar que Marruecos fue, en general, bastante superior a Brasil. Tocó bien la pelota, se plantó bien atrás y supo salir jugando”, admitió.

Con la soga al cuello tras arrancar el torneo con casillero en cero, el Baixinho exigió un cambio radical de actitud y fútbol de cara al segundo compromiso del Grupo, programado para el próximo viernes 19 de junio ante Haití, donde advierte que ganar ya no es suficiente.

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