Los 6 partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Filadelfia

El Lincoln Financial Field, rebautizado para el Mundial 2026 como Estadio Filadelfia, fue elegido por la FIFA para albergar seis encuentros: cinco de la fase de grupos y otro en octavos de final. El 14 de junio ya fue sede del partido entre Costa de Marfil y Ecuador (1-0).

Ubicado en el estadio de Pensilvania, el recinto será protagonista de una fecha muy especial: el partido eliminatorio se jugará el 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de la firma de su Declaración de Independencia.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Filadelfia

14 de junio de 2026 – Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)

– Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) 19 de junio de 2026 – Brasil vs. Haití (Grupo C)

– Brasil vs. Haití (Grupo C) 22 de junio de 2026 – Francia vs. Irak (Grupo I)

– Francia vs. Irak (Grupo I) 25 de junio de 2026 – Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

– Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) 27 de junio de 2026 – Croacia vs. Ghana (Grupo L)

– Croacia vs. Ghana (Grupo L) 4 de julio de 2026 – Octavos de final: Ganador del Partido 74 vs. Ganador del Partido 77

Entre los encuentros más atractivos destaca la presentación de Brasil frente a Haití. Y otro duelo que genera expectativa es el de Francia contra Irak.

También sobresale el choque entre Croacia y Ghana, dos selecciones que han protagonizado actuaciones memorables en torneos recientes y que buscarán avanzar a la siguiente ronda.

Más allá del fútbol, Filadelfia ofrece un escenario cargado de simbolismo para Estados Unidos. Fundada en 1682, la ciudad desempeñó un papel central en la independencia del país y fue capital estadounidense durante una década a finales del siglo XVIII.

Por esa razón, el partido de octavos de final programado para el 4 de julio tendrá un significado especial. Miles de aficionados podrán vivir una jornada que combinará la celebración nacional con la emoción de la fase decisiva del Mundial.

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