Adolescente acusado de asesinar a su hermanastra en un crucero acepta ser juzgado como adulto

Un adolescente acusado de agredir sexualmente y matar a su hermanastra de 18 años en un crucero de Carnival se entregó a las autoridades federales después de que un juez revocara su decisión sobre la libertad provisional; ahora el menor de edad está siendo procesado como adulto.

La fiscalía federal de Miami confirmó que el victimario Timothy Hudson está bajo custodia. El juez Edwin Torres emitió la orden para revocar la libertad provisional del joven el miércoles pasado, pero dicha orden se mantuvo en secreto hasta el lunes en la tarde. El dictamen del magistrado señalaba que Hudson debía entregarse a los alguaciles federales en el tribunal federal de Tampa el lunes en la mañana.

En febrero, el juez dictaminó que el menor de 16 años podía vivir con un tío y ser monitoreado electrónicamente, pero luego de que el caso fuera transferido a una corte para adultos en abril, la fiscalía pidió la custodia de Timothy.

En este sentido, Torres coincidió en que la cuestión de la detención preventiva del acusado debía tratarse como si fuera un adulto, aunque el menor permanecerá en un centro de menores autorizados.

“El gobierno ha demostrado, con pruebas claras y convincentes, que ninguna condición o combinación de condiciones de liberación garantizará razonablemente la seguridad de la comunidad en el futuro”, escribió Torres en su orden.

El adolescente se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado en vinculación con la muerte de Anna Kepner.

No es habitual que se procese a menores en tribunales federales, y sus nombres suelen mantenerse ocultos. No obstante, este caso llegó a un tribunal federal porque, aparentemente, Kepner fue asesinada en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier estado.

Así que el nombre de Timothy Hudson salió a la luz porque fue acusado de asesinato como si fuese un adulto, informó The Guardian.

Kepner viajaba en el crucero Carnival Horizon en noviembre con su familia, incluyendo a Timothy. Antes de que el barco volviera a Florida, su cadáver fue hallado escondido debajo de la cama que compartía con Hudson y otro menor de edad, de acuerdo con la denuncia penal.

La muerte de la joven, que tuvo lugar el 6 de noviembre, fue determinada como asfixia mecánica, que se produce cuando un objeto o fuerza física impide que una persona respire.

Los abogados de la fiscalía y la defensa presentaron alegatos a favor y en contra de que Hudson estuviera detrás de las rejas hasta su juicio en una audiencia el 27 de mayo. Sin embargo, el juez expresó su deseo de hablar con el servicio de alguaciles sobre la logística de la detención del adolescente en el centro de Florida, más cerca de su familia, al sur del estado, donde se celebra el juicio.

La fiscal adjunta de Estados Unidos, Alejandra López, alegó en la audiencia que los crímenes de los que se acusa a Timothy eran tan graves que la corte no debía arriesgarse a otro ataque violento.

La autopsia determinó que Kepner fue inmovilizada y violada, apuntaron los fiscales. Además, señaló que posiblemente el adolescente tardó entre tres y cinco minutos en estrangular a su hermanastra hasta dejarla sin vida.

La fiscal argumentó que el acusado tenía un riesgo de fuga mucho mayor porque ahora se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos que se le imputan como adulto. Como es menor de edad, habría sido puesto en libertad a los 21 años, independientemente de los cargos por los que hubiese sido declarado culpable.

Evan Kuhl, de la oficina del defensor público federal, declaró ante el magistrado en la audiencia que el adolescente había cumplido con las condiciones de su libertad condicional por meses sin ningún problema.

El padre de la víctima, Christopher Kepner, emitió un comunicado en el que aseguraba que la familia depositaba su confianza en el sistema judicial para que este buscara la verdad con cuidado e integridad.

“La situación es profundamente dolorosa y compleja para toda la familia”, explicó Kepner.

Anna Kepner era animadora en la escuela secundaria Temple Christian School en Titusville, Florida, a unas 40 millas al este de Orlando. En su funeral, celebrado en noviembre, sus familias animaron a los asistentes a vestir colores vivos en lugar del tradicional negro, “en honor al alma brillante y hermosa de Anna”.

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