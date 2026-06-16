Estudiantes de NYC no tendrán cambios en los Regents pese al desfile histórico por campeonato de los Knicks

La emoción por el campeonato de los New York Knicks chocará esta semana con una realidad ineludible para miles de estudiantes de la ciudad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que no habrá cancelación de clases ni modificaciones en el calendario de los exámenes Regents para permitir que los jóvenes aficionados asistan al histórico desfile de celebración del equipo.

El desfile de campeones recorrerá el tradicional “Canyon of Heroes” en Broadway este jueves 18 de junio a partir de las 10 a.m. (ET), marcando la primera vez que la franquicia recibe un ticker-tape parade tras conquistar un título de la NBA. Sin embargo, la fecha coincide con una jornada clave para los estudiantes de escuelas públicas que deben presentar los exámenes estatales de ciencias.

“Esto es algo que no puedo derogar”, afirmó Mamdani durante una entrevista con NY1. Más tarde, en una conferencia de prensa en Queens, defendió la decisión señalando que, sin importar el día elegido, siempre habría personas imposibilitadas de asistir. También instó a los estudiantes a concentrarse en sus evaluaciones académicas.

Los Regents seguirán según lo programado

De acuerdo NY Daily News, la posibilidad de mover los exámenes había generado expectativas entre familias, docentes y alumnos. En los últimos días surgieron varias peticiones en línea que solicitaban reprogramar el desfile, cambiar la fecha de los Regents o incluso otorgar una exención especial para suspender las clases en la ciudad.

No obstante, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York descartó cualquier modificación. Su portavoz, J.P. O’Hare, confirmó que “no habrá cambios en el calendario de los exámenes Regents”. Según explicó, los estudiantes llevan todo el año preparándose para estas pruebas y merecen la oportunidad de completarlas según lo previsto.

Los jóvenes fans de los Knicks no podrán disfrutar del desfile del campeón como quisieran por sus compromisos escolares. (Foto: Heather Khalifa/AP)

La coincidencia resulta especialmente complicada para quienes presentarán el examen de Biología, que comenzará menos de una hora antes del inicio del desfile. Otros estudiantes rendirán pruebas de Ciencias de la Tierra durante la tarde, mientras la celebración continúe en Manhattan.

Un evento histórico para los aficionados

La decisión ha generado frustración entre muchos jóvenes seguidores de los Knicks, que esperaron décadas para vivir un momento como este. La ciudad estalló en celebraciones durante horas después de que Nueva York remontara una desventaja de doble dígito para derrotar a los San Antonio Spurs y asegurar el campeonato.

Tras el recorrido por Broadway, los jugadores serán homenajeados en una ceremonia especial frente al Ayuntamiento, donde Mamdani entregará al equipo la tradicional “Llave de la Ciudad”. Aunque los Knicks ganaron títulos en 1970 y 1973, aquellas conquistas fueron reconocidas con actos oficiales en City Hall y no con un desfile por el Canyon of Heroes.

La controversia también ha puesto de relieve una diferencia entre los sistemas educativos de la ciudad. Muchas escuelas privadas de élite no administran los exámenes Regents, por lo que sus estudiantes podrán asistir al desfile sin enfrentar el mismo dilema que miles de alumnos de escuelas públicas.

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