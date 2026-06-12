Knicks provocan un pico histórico de consumo de agua en NYC tras remontada récord en las Finales de la NBA

La histórica remontada de los Knicks en el Juego 4 de las Finales de la NBA dejó una marca no solo en los libros de récords, sino también en el sistema de agua de la ciudad de Nueva York.

Mientras millones de aficionados contenían la respiración durante los últimos minutos del partido, las autoridades registraron un fenómeno tan curioso como revelador: un repentino aumento en el uso de agua equivalente a casi 369,000 descargas de inodoros.

Según datos publicados en X por NYC Water, apenas terminó la victoria 107-106 sobre los San Antonio Spurs, el consumo de agua se disparó durante 7 minutos consecutivos. El incremento fue equivalente a 368,697 descargas de baño realizadas en toda la ciudad, una señal de cómo los eventos deportivos pueden influir incluso en la infraestructura urbana.

As the #Knicks rallied with a game-winning 2-pointer, NYers held their number 1! At the final whistle & for the next 7 mins, NYC saw a water?use spike equal to 368,697 ? flushes! As the Knicks surged, we fought the urge? because we knew the team was on the verge? OF HISTORY! — NYC Water (@NYCWater) June 11, 2026

Aunque parezca una anécdota, el fenómeno tiene una explicación sencilla. Durante los momentos más tensos del encuentro, miles de aficionados permanecieron pegados a la pantalla sin levantarse de sus asientos. Una vez que sonó la bocina final y los Knicks completaron la mayor remontada en la historia de unas Finales de la NBA, muchos hicieron lo mismo al mismo tiempo: correr al baño.

El efecto Knicks llegó hasta las tuberías

Las autoridades explicaron que este tipo de picos de consumo se observan regularmente durante acontecimientos de gran audiencia, especialmente en finales deportivas. Algo similar ocurre durante el Super Bowl, cuando millones de personas aprovechan las pausas comerciales o el final del partido para utilizar el baño, abrir el grifo o realizar otras actividades domésticas.

En el caso de NYC, el impacto fue especialmente notable debido a la magnitud de la audiencia y a la emoción generada por el encuentro. Los Knicks llegaron a estar abajo por 29 puntos en el tercer cuarto y tenían apenas un 0.5% de probabilidades de ganar en los minutos finales antes de protagonizar una remontada histórica.

El partido terminó con una canasta de último segundo de OG Anunoby tras un rebote generado por un lanzamiento de Jalen Brunson. La explosión de alegría fue inmediata dentro y fuera de Nueva York, y también quedó reflejada en los indicadores del sistema de agua de la ciudad.

Una ciudad pendiente del campeonato

El DEP señaló que estos aumentos repentinos no representan ningún riesgo para el abastecimiento. La red está diseñada para absorber variaciones de demanda y las descargas se distribuyen entre millones de usuarios en los 5 distritos.

Ahora la atención está puesta en el próximo partido. Los Knicks regresarán al Madison Square Garden con ventaja de 3-1 y la posibilidad de conquistar su primer campeonato desde 1970. Si lo consiguen, las autoridades podrían volver a registrar otro fenómeno inusual: una nueva ola de consumo de agua impulsada por los nervios, la celebración y millones de aficionados levantándose del sofá al mismo tiempo.

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