FIFA descarta sanción a árbitro australiano por supuesto gesto supremacista

El árbitro australiano Shaun Evans negó este martes haber realizado de forma deliberada un gesto asociado al supremacismo blanco durante una transmisión del Mundial 2026.

Evans aseguró que el movimiento de su mano fue “involuntario” e “inconsciente”, mientras la FIFA estableció que “no había evidencia” del acto ofensivo.

“Quisiera aclarar que no hice intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo”, afirmó Evans en un comunicado tras la polémica generada durante el partido entre Alemania y Curazao.

¿Qué gesto hizo el árbitro del VAR en el Mundial 2026?

La controversia surgió durante la retransmisión previa al encuentro, cuando las cámaras enfocaron al equipo del videoarbitraje (VAR) y Evans apareció realizando con su mano derecha un gesto similar al símbolo de “OK”.

En los últimos años, ese signo ha sido utilizado en determinados contextos por grupos de extrema derecha, aunque también mantiene usos habituales y ajenos a cualquier connotación política.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

El gesto adquirió especial notoriedad mundial en marzo de 2019, cuando fue realizado durante la primera comparecencia judicial del autor del atentado contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en el que murieron 51 personas.

Tras la difusión de las imágenes, la organización Fare (Fútbol contra el racismo en Europa), encargada de supervisar incidentes discriminatorios en el torneo, pidió la exclusión del árbitro australiano al considerar que el gesto se asemejaba a un símbolo empleado por movimientos supremacistas.

Sin embargo, la FIFA informó que su Comité Disciplinario independiente examinó el caso y no encontró pruebas de una vulneración de su reglamento, por lo que Evans continuará ejerciendo sus funciones como integrante del equipo arbitral del Mundial 2026.

Evans, de 38 años, es uno de los árbitros internacionales más experimentados de Australia. Integrante de la lista FIFA desde 2012, ha dirigido encuentros de la Liga Australiana (A-League), competiciones continentales de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y torneos de selecciones, incluida la Copa Asiática.

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