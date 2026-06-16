Georgia: candidato respaldado por Trump pierde la nominación a gobernador

El multimillonario Rick Jackson obtuvo la nominación republicana a la gobernación de Georgia tras vencer en la segunda vuelta de las primarias al vicegobernador Burt Jones, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

Jones era uno de los principales aliados del esfuerzo impulsado por Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado. Pese a ese respaldo, no logró imponerse en una contienda marcada por el alto gasto de campaña y la influencia del dinero propio de su rival, según información de The Associated Press.

Jackson financió gran parte de su campaña con recursos personales, superando los $100 millones de dólares en gasto electoral, con el objetivo de contrarrestar la ventaja política que representaba el apoyo de Trump a su contrincante.

En la primera ronda de las primarias, celebrada el 19 de mayo, Jones había quedado por delante, mientras que Jackson se ubicó en segundo lugar en una contienda fragmentada en la que cerca de un tercio de los votantes apoyó a otros aspirantes.

El resultado representa otro caso en el que el respaldo del presidente no fue suficiente para asegurar la victoria de su candidato en unas primarias republicanas competitivas.

Aun así, el desempeño del mandatario en las primarias republicanas del mismo ciclo electoral mostró resultados mixtos. En Alabama, su apoyo fue exitoso en la nominación al Senado, mientras que en Georgia logró influir en la selección del representante Mike Collins, quien obtuvo la nominación republicana al Senado estadounidense, también con el respaldo de Trump.

Jackson se enfrentará en noviembre a la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, en una elección que definirá el liderazgo de uno de los estados clave en el mapa electoral de Estados Unidos.

De acuerdo con AP, estos resultados reflejan una dinámica en la que el respaldo de Trump sigue teniendo un peso considerable dentro del Partido Republicano, aunque no es determinante en todos los casos, sobre todo cuando los candidatos cuentan con ventajas económicas sustanciales o estructuras de campaña más amplias.

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