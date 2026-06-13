El Kennedy Center afirma haber retirado el nombre de Trump de su fachada

El nombre del presidente Donald Trump ya no está visible en la fachada del Kennedy Center, luego de que la institución afirmara haber cumplido con una orden judicial que exigía retirar toda referencia al mandatario del recinto cultural.

Matt Floca, director ejecutivo y director de operaciones del Kennedy Center, declaró este sábado ante un tribunal federal que la organización había acatado la decisión judicial y eliminado la señalización instalada previamente, informó The Associated Press.

En un documento judicial, Floca sostuvo que el consejo de administración y el propio centro retiraron “toda la señalización física del edificio y los terrenos del Kennedy Center, incluido el pórtico principal” que había sido utilizado para intentar rebautizar el complejo con el nombre de Trump.

Sin embargo, una lona cubría el andamiaje instalado para los trabajos en la fachada, lo que impedía verificar visualmente si la inscripción había sido completamente retirada. Tampoco estaba claro cuándo se descubriría nuevamente la estructura para revelar el nombre original del recinto: el “John F. Kennedy Center for the Performing Arts”.

Dos tribunales rechazaron solicitudes de última hora presentadas por la administración del centro para mantener el nombre de Trump mientras avanzaba una apelación. Tras las tormentas registradas en Washington la noche del viernes, el Kennedy Center pidió una extensión del plazo para cumplir con la orden, pero finalmente procedió con la retirada, según el reporte de AP.

La representante demócrata por Ohio Joyce Beatty, quien forma parte exofficio de la junta directiva demandante en el caso, fue vista en las inmediaciones del centro entre la noche del viernes y la mañana del sábado. En redes sociales publicó un video en el que hace una coreografía asociada al presidente dentro de uno de los salones del complejo.

“La victoria de hoy marca el comienzo de la devolución del Kennedy Center al pueblo estadounidense”, afirmó Beatty en un comunicado citado por AP. “El estado de derecho prevaleció, y eso merece ser celebrado”.

'It's all about the rule of law': @RepBeatty on watching Trump's name come off the Kennedy Center https://t.co/IlxgSYwCYD pic.twitter.com/reQ8eaREDM — The Last Word (@TheLastWord) June 13, 2026

When you stand up for what you believe, you can never lose. pic.twitter.com/wVdPQITrdW — Rep. Joyce Beatty (@RepBeatty) June 13, 2026

Algunos visitantes expresaron su desacuerdo con la decisión de que el nombre de Trump estuviera asociado al edificio. Uno de ellos, Leo Bartholomaus, recién graduado de la Universidad de Syracuse y residente en Virginia, señaló a AP que le parecía inapropiado el cambio.

“No me gustó que Donald Trump le pusiera su nombre. Creo que era mejor como el Centro Kennedy”, dij.

Tradicionalmente considerado un espacio cultural de carácter no partidista, el centro ha estado en el centro de la controversia desde el regreso de Trump al poder, cuando reemplazó a su junta directiva y pasó a influir directamente en la administración del recinto.

Una decisión judicial previa también bloqueó un plan de cierre temporal para renovaciones. La programación de las próximas semanas aún incluye espectáculos como Moulin Rouge! The Musical y Bluey’s Big Play, además de la entrega del Premio Mark Twain al humorista Bill Maher.

Trump, por su parte, ha sugerido transferir su control al Congreso.

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