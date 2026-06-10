Más de la mitad del Concejo Municipal de NYC pide frenar el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas

La implementación de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York enfrenta una creciente resistencia política.

Una mayoría de los miembros del Concejo Municipal solicitó al alcalde Zohran Mamdani y al canciller escolar Kamar Samuels que suspendan de inmediato el uso de herramientas de IA generativa en las aulas hasta que existan normas más rigurosas para regular su aplicación.

Según informó NY Daily News, en una carta firmada por 29 de los 51 concejales de la ciudad, los funcionarios sostuvieron que la guía preliminar publicada por el Departamento de Educación no responde adecuadamente a las preocupaciones planteadas por padres, docentes e investigadores sobre los posibles efectos de esta tecnología en los estudiantes.

Según el documento, la administración debería detener el despliegue de la IA en las escuelas, salvo para enseñar sobre los riesgos asociados a su uso, mientras se desarrollan mecanismos de protección con participación de expertos, familias y la comunidad educativa.

Preocupaciones por el impacto en el aprendizaje

La iniciativa fue impulsada por la concejal Alexa Aviles junto con organizaciones defensoras de la educación. El pedido estuvo acompañado por una manifestación frente al Ayuntamiento en la que participaron padres, maestros y la actriz y comediante Ilana Glazer.

Durante la protesta, Aviles afirmó que la IA puede convertirse en un atajo que perjudique el desarrollo académico de los estudiantes. También advirtió que diversos estudios han señalado riesgos relacionados con sesgos algorítmicos, desigualdades y problemas de privacidad de los datos.

La oposición a la IA logró reunir apoyos poco habituales dentro del espectro político de la ciudad. Entre los firmantes de la carta figuran representantes progresistas vinculados a los Socialistas Democráticos de América, demócratas moderados e incluso la concejal republicana Joann Ariola.

El debate se intensificó en marzo pasado, cuando el sistema escolar presentó un borrador de lineamientos que alentaba a los docentes a explorar el uso de herramientas de IA en planes de estudio y comunicaciones escolares. Sin embargo, el documento prohibía expresamente su utilización para calificar estudiantes o aplicar medidas disciplinarias.

Los Concejales consideran que los lineamientos para la aplicación de IA en las escuelas no están del todo claros. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

La guía final queda bajo revisión

La versión definitiva de esas directrices estaba prevista para este mes, aunque su publicación podría retrasarse. De acuerdo con reportes recientes, Samuels reconoció públicamente que la estrategia inicial de implementación no logró responder adecuadamente a las inquietudes planteadas por la comunidad educativa.

Los concejales sostienen que la propuesta actual no aborda de manera suficiente cuestiones fundamentales como la privacidad de los datos de los estudiantes ni establece mecanismos claros para involucrar a padres y maestros en la toma de decisiones. Además, aseguran que el borrador no ofrece respuestas sobre los posibles efectos de la IA en el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, las habilidades básicas, la creatividad, el pensamiento crítico, la salud mental e incluso el impacto ambiental de estas tecnologías.

La controversia también alcanzó otros proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Samuels había planteado la creación de la primera escuela secundaria especializada en IA de la ciudad, una iniciativa que fue suspendida temporalmente después de recibir críticas de educadores, familias y grupos comunitarios.

Mientras continúa el debate, el Concejo Municipal tiene previsto realizar una audiencia de supervisión sobre el uso de este tipo de herramientas en las escuelas el próximo 24 de junio.

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