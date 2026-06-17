Camiseta oficial de NYC del Mundial 2026 se convierte en objeto de colección y alcanza los $1,000 en reventa

La fiebre por el Mundial 2026 ya tiene un inesperado objeto de culto en la ciudad de Nueva York. La edición limitada de camisetas lanzada por la administración del alcalde Zohran Mamdani para celebrar el papel de la región como sede del torneo se agotó en cuestión de horas y ahora alcanza precios cercanos a los $1,000 dólares en plataformas de reventa.

De acuerdo a Gothamist, la venta se realizó el pasado viernes en CityStore, la tienda oficial de la ciudad ubicada en 1 Centre Street. Apenas 1,500 unidades estuvieron disponibles en 3 combinaciones de colores distintas, lo que provocó largas filas desde la madrugada. El primer comprador llegó alrededor de la 1 a.m. (ET) para asegurar una de las codiciadas prendas.

El diseño destacó por su simplicidad. Las camisetas, elaboradas artesanalmente por la firma neoyorquina Mazzi Sports y diseñadas por Arsh Raziuddin, presentan franjas verticales llamativas y la inscripción “New York City” en el pecho. A diferencia de los uniformes oficiales de la Copa del Mundo, que pueden superar los $375 dólares, estas se ofrecieron por apenas $50.

De las filas en Manhattan a eBay

La demanda fue tan alta que las existencias desaparecieron rápidamente. Sin embargo, la historia no terminó en las cajas registradoras. Apenas unos días después, el mercado de reventa comenzó a dispararse, transformando una camiseta de recuerdo en un artículo de colección.

Más de 20 unidades han sido vendidas en eBay desde su lanzamiento, según reportes de ventas recientes. Algunas transacciones alcanzaron cifras cercanas a los $1,000, es decir, unas 20 veces su precio original. Incluso las publicaciones activas más económicas rondan actualmente los 500 dólares.

El modelo que parece despertar mayor interés es el de colores rojo, naranja y azul. Para muchos aficionados, la combinación recuerda a los recientes campeones de la NBA, los New York Knicks, lo que habría incrementado todavía más su atractivo entre coleccionistas y seguidores del deporte neoyorquino.

Un símbolo inesperado del Mundial

Uno de los vendedores en eBay explicó en su anuncio que pasó más de 6 horas bajo el calor esperando para conseguir la camiseta. “Por favor, tengan esto en cuenta al enviar sus ofertas”, escribió. Poco después, la prenda se vendió por $995 dólares.

El fenómeno refleja el creciente entusiasmo que rodea al Mundial 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey, que albergará varios encuentros del torneo, incluida la final. Aunque la administración municipal ya adelantó que realizará nuevas tandas de producción, la escasez inicial convirtió estas camisetas en una de las piezas de memorabilia más buscadas del verano.

Para quienes no lograron conseguir una durante la venta oficial, la única alternativa inmediata parece ser el mercado secundario, donde el precio de entrada continúa subiendo a medida que aumenta la expectativa por la mayor cita futbolística del planeta.

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