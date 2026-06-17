Caso dumplings en Nueva Jersey: avanza retiro 71,603 libras de producto congelado

Un lote de 71,603 libras de empanadillas de sopa de cerdo y cangrejo congeladas ha sido retirado del mercado en varios estados de Estados Unidos (incluyendo Nueva Jersey) debido a un etiquetado incorrecto. El empaque no incluye el maní entre sus ingredientes, un ingrediente que es un alérgeno altamente peligroso para quienes sufren de esta condición.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió este reporte de alerta alimentaria, ya que el maní es uno de los nueve alérgenos principales responsables de las reacciones e intoxicaciones alimentarias más severas en el país. Si una persona alérgica consume este producto, puede sufrir consecuencias graves para su salud.

Lo que debes saber sobre los retiros

Los dumplings de cerdo y cangrejo de NRTE se produjeron entre el 15 de octubre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, y se distribuyeron en tiendas minoristas en California, Nueva Jersey, Washington y Canadá.

Se insta a los consumidores a revisar sus congeladores y verificar la información de los lotes afectados, ya que el FSIS hizo una corrección en las fechas de caducidad. Los productos sujetos a la retirada llevan el número de establecimiento “EST. 45942” dentro del sello de inspección del USDA.

Synear Supreme Soup Dumplings (Cerdo y Cangrejo)

Producto Afectado (Presentación de EE. UU.):

Nombre: “Synear SUPREME SOUP DUMPLING PORK & CRAB”

“Synear SUPREME SOUP DUMPLING PORK & CRAB” Empaque: Envases en bolsas de plástico de 375 gramos (13.23 oz).

Envases en bolsas de plástico de 375 gramos (13.23 oz). Fechas de consumo preferente afectadas: 15 de octubre de 2026, 10 de noviembre de 2026, 13 de diciembre de 2026, 26 de enero de 2027 y 23 de febrero de 2027.

Producto Afectado (Presentación Bilingüe / Exportación):

Nombre: “Synear SUPREME SOUP DUMPLING DUMPLINGS À LA SOUPE SUPRÊME PORK & CRAB PORC ET CRABE”

“Synear SUPREME SOUP DUMPLING DUMPLINGS À LA SOUPE SUPRÊME PORK & CRAB PORC ET CRABE” Detalle del empaque: Envases de plástico de 375 gramos con la leyenda “Product of USA/Produit des E.-U”.

Envases de plástico de 375 gramos con la leyenda “Product of USA/Produit des E.-U”. Fechas de caducidad afectadas: 15 de octubre de 2026 y 26 de enero de 2027.

¿Cómo se descubrió el problema?

El personal del FSIS descubrió el problema durante una inspección rutinaria de alérgenos, cuando identificó que los productos estaban formulados con aceite de cacahuete (maní), sin que este figurara en la lista de ingredientes del empaque.

Hasta la fecha no se conocen casos de reacciones alérgicas por consumir los productos retirados del mercado. Sin embargo, se insta a los consumidores a evitar el consumo de los dumplings, descartarlos inmediatamente o regresarlos al lugar de la compra para obtener un reembolso.

¿Qué pasa cuando una persona alérgica come maní?

Cuando una persona con alergia al maní consume este alimento de forma accidental, su cuerpo genera una reacción de rechazo. El sistema inmunitario identifica erróneamente a las proteínas del maní como una amenaza dañina. Es entonces cuando libera sustancias químicas (como la histamina) en el torrente sanguíneo, desencadenando diversos síntomas.

Según clínica Mayo, los síntomas de la alergia al maní se manifiestan casi de manera inmediata y pueden incluir:

Reacciones cutáneas: Urticaria, enrojecimiento o hinchazón en la piel .

Urticaria, enrojecimiento o . Síntomas orales: Picazón u hormigueo dentro o alrededor de la boca y la garganta.

Picazón u hormigueo dentro o alrededor de la boca y la garganta. Trastornos digestivos: Diarrea, cólicos estomacales , náuseas o vómitos.

Diarrea, , náuseas o vómitos. Afectación respiratoria: Estrechamiento de la garganta, falta de aire, sibilancias o goteo nasal.

En los casos más graves, la exposición a este alérgeno puede causar anafilaxia, una emergencia médica que pone en riesgo la vida y requiere atención inmediata.

Sigue leyendo:

.Fabricadas en Nueva York: retiran 160,000 libras de pizza congelada por presencia de metal

.Retiran lotes de requesón en Nueva York por sospecha de listeria: la FDA emite alerta preventiva

.Riesgo de salmonela: retiran popular producto de pizza de venta en Walmart, Costco y Target