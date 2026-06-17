Científico murió golpeado por árbol en parque en Queens, Nueva York

Zenon Reynarowych, estadístico jubilado nativo de Ucrania, fue identificado como la persona que murió trágicamente cuando una tormenta repentina derribó un árbol que lo aplastó en un parque en Queens (NYC).

Reynarowych, amante de la naturaleza y de las largas caminatas, murió a los 85 años en un sendero de Forest Park alrededor de las 8:30 p.m. del 6 de junio, mientras la tormenta —que avanzaba rápidamente— traía consigo fuertes vientos que derribaron cientos de árboles en toda la ciudad. Su nombre no fue reportado hasta ahora.

Esa noche numerosos neoyorquinos disfrutaban de un hermoso clima veraniego cuando la tormenta azotó repentinamente la ciudad, provocando fuertes ráfagas de viento de hasta 65 millas por hora (unos 105 km/h).

“Si hubiera sabido que iba a haber tormenta, le habría dicho: ‘Zenon, no salgas'”, comentó a Daily News Arlene DiLorenzo, inquilina desde hace mucho tiempo en la casa en Glendale, que Reynarowych poseía y habitaba cerca del parque. “Muchas veces le decía: ‘Zen, no salgas, va a haber tormenta’, ‘No salgas, hace demasiado frío’, ‘No salgas'”.

Reynarowych había sido profesor adjunto en el Borough of Manhattan Community College, donde impartió clases de álgebra básica, aritmética y matemáticas para ciencias de la salud hasta 2023, según un representante de la institución. También fue editor y traductor de la obra Applied Statistics: A Handbook of Techniques (Estadística aplicada: un manual de técnicas).

“Era un alma maravillosa”, añadió DiLorenzo. “Tenía una sonrisa agradable. Era muy dulce”. “Sufría de vértigo y mareos, pero gozaba de buena salud… “Yo le decía constantemente: ‘Zenon, tienes que cuidarte’. Él respondía que estaba sano y fuerte, y que no iba a pasarle nada”.

Reynarowych nació en Ucrania y llegó a Estados Unidos cuando era niño. Tenía dos hijos y estaba separado de su esposa, según los vecinos. Heredó su casa de sus padres. “Odiaba lo que estaba sucediendo en Ucrania… le rompía el corazón”, dijo DiLorenzo. “Eso le pesaba mucho”.

Recientemente ha habido varias otras muertes en parques de Queens, vinculadas a la violencia con armas blancas y de fuego. La vecina Carolyn Brandlein no da crédito a lo sucedido a Reynarowych. “Nunca presumía de sí mismo, pero al parecer era brillante”, añadió. “Era bastante conocido en su campo. Pero eso solo lo sé por otras personas; él nunca presumía de ello… No pensaba como los demás… Era una persona verdaderamente única”.

El Departamento de Parques de la ciudad recibió 1,950 solicitudes de servicio relacionadas con árboles caídos o dañados (1,241 de ellas en Queens) tras la tormenta del 6 de junio. La agencia envió una cuadrilla forestal para inspeccionar y retirar el árbol caído que causó la muerte de Reynarowych.

En un caso similar, en julio del año pasado una mujer murió cuando un gran árbol se desplomó junto con los cables eléctricos y cayó sobre su auto en Nueva Jersey. En junio de 2025 árboles caídos sobre dos hogares mataron a una niñas gemelas y mujer adulta durante un tornado en un pequeño pueblo en el norte del estado Nueva York.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.