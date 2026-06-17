EE.UU. presiona para que el acuerdo con Irán sea formalmente publicado este miércoles

Estados Unidos gestiona ante los mediadores internacionales la autorización para divulgar de forma inmediata el contenido íntegro del pacto alcanzado con Irán con el fin de mostrar formalmente los términos que establecen el fin de las hostilidades bélicas y la apertura del estrecho de Ormuz, indicó el vicepresidente J.D. Vance.

“Nos han pedido que no publiquemos el texto completo por un tiempo; se dará a conocer a más tardar el viernes. De hecho, estamos intentando presionarlos para que lo publiquen hoy, porque queremos informar al pueblo estadounidense sobre los detalles de este acuerdo”, declaró Vance a CBS.

La postergación en el acceso público al documento oficial responde a que los Gobiernos de Pakistán y de Catar, mediadores en el conflicto, solicitaron esperar para cumplir con determinados “protocolos diplomáticos”, lo que provocó que Vance admitiera que no los “entiende del todo”.

Revelaciones del borrador y posturas oficiales

Pese a las restricciones de los mediadores, CNN reportó este miércoles que tuvo acceso a un borrador del memorando de entendimiento, y explicó que el texto posee características genéricas, las cuales se enfocan principalmente en el desbloqueo del estrecho de Ormuz y en la aplicación de exenciones a sanciones específicas contra Teherán, bajo la premisa de que Irán no desarrollará un arma nuclear.

Por su parte, el presidente Donald Trump aclaró desde la cumbre del G7 en Francia que el pacto anunciado el pasado domingo no representa una resolución definitiva y permanece sujeto a modificaciones antes de la firma formal programada para este viernes en Suiza.

En el plano político interno, el documento preliminar generó dudas entre sectores de legisladores republicanos del ala dura, quienes manifestaron escepticismo ante posibles concesiones excesivas por parte de la administración estadounidense hacia Irán.

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